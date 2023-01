Saldi invernali al via, subito in coda davanti ai negozi all'Outlet di Noventa

Tutti a caccia del capo firmato a prezzi super scontati. Sono iniziati oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi al Noventa Designer Outlet. Ecco una carrellata di immagini girate in mattinata da Claudio Vianello, dove si vedono anche le code davanti ai negozi. Per far fronte al previsto assalto, l’outlet ha potenziato l’orario degli apertura dei 160 negozi, per uno shopping non stop dalle 9 del mattino alle 21. Traffico intenso sulla rotatoria all’uscita del casello di Noventa, dove la polizia locale ha regolato la viabilità per impedire ingorghi e il parcheggio selvaggio. Autovie ha segnalato fin dal mattino rallentamenti in uscita al casello di Noventa, rallentamenti anche sulla bretella San Donà-Noventa. Attivo un servizio di bus navetta di collegamento con i parcheggi aggiuntivi a disposizione nella zona industriale di Noventa. Per chi vuole evitare lo stress della ricerca del parcheggio, è attivo il nuovo servizio combinato treno più bus, grazie a una sinergia tra McArthurGlen e Trenitalia (testo Giovanni Monforte)

02:31