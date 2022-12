Venezia, l'accensione dell'albero di Natale in piazza San Marco

Arriva il Natale a Venezia con l'accensione dell'albero posizionato in Piazzetta San Marco. Si tratta di un grande abete naturale, alto 15 metri, con una base larga 7 e decorato con sfere dorate. Sulla sommità, un puntale a stella. L’albero è stato collocato, come da tradizione, in Piazzetta San Marco, tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana. Prima dell'accensione dell'albero, e nonostante la pioggia, la cerimonia è stata accompagnata dalle voci del coro gospel Joy Singers, diretto dal Maestro Andrea D’Alpaos che si sono esibite in un medley di brani natalizi (video Matteo Tagliapietra/Interpress)

01:07