Jesolo, elicottero perde una pesante lastra di vetro che precipita a terra

Jesolo, elicottero da trasporto perde una grossa lastra di vetro che precipita a terra. Per fortuna, la lastra va a schiantarsi in un'area in cui non c'era nessuno. Il video, ripreso durante le operazioni dell'elicottero, sta girando molto in rete

00:34