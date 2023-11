Bed&Breakfast sugli yacht: condanne e sanzioni per 14 veneziani. Tutti i nomi

Un hotel diffuso e galleggiante privo di autorizzazioni, e quindi abusivo. Nei giorni scorsi è arrivato a sentenza il processo a carico di una serie di proprietari di yacht e barche che, di fatto, le utilizzavano come Boat & Breakfast per turisti in cerca di emozioni alternative per il loro soggiorno a Venezia. Barche agli ormeggi per mesi, in questo violando – erano le accuse – la legge speciale 171/73, le normative sullo scarico delle acque reflue, per i liquami dei bagni degli ospiti scaricati direttamente in laguna, a ridosso di Sant’Elena; e le norme urbanistiche, perché – secondo l’accusa mossa dal pubblico ministero Giorgio Gava – i titolari hanno di fatto trasformato e loro imbarcazioni in immobili, veri e propri affittacamere galleggianti, in assenza di autorizzazioni paesaggistiche di permesso a costruire, realizzando strutture turistico-ricettive extra alberghiere, «abuso in area gravata da vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 1985».

Nello scorso luglio il pm Giorgo Gava aveva chiesto la condanna per quattordici di questi proprietari per reati sia di tipo edilizio che di tipo ambientale e paesaggistico, alcuni dei quali sono già andati in prescrizione nel corso del processo. Ecco le condanne: Anna Stella Canistro (1 anno e 43 mila euro di ammenda); Camilla Cecchini, della Mec (1 anno e 7 mesi di ammenda); Nicola d’Amore (1 anno 43 mila euro di ammenda), Lorella Fabro (4 mila euro di ammenda), Matteo Groppo (1 anno e 43 mila euro di ammenda); Marina Rossi (1 anno e 4 mesi e 47 mila euro di ammenda), Vito Santoro (1 anno e 43 mila euro di ammenda); Beatrice Scarpa (4 mila euro di ammenda), Eros Scarpa (4 mila euro di ammenda), Enrico Sicuro (1 anno e 7 mesi e 50 mila euro di ammenda), Enrico Silvestri (4 mila euro a Vigonovo); Angelo Giuseppe Sporchia (1 anno e 43 mila euro di ammenda); e poi la società Mec srls è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 mila euro. L’indagine condotta da carabinieri e guardia di finanza era partita da alcuni degli annunci su Booking, nei quali venivano messi a disposizione una serie di yacht come stanze d’albergo galleggianti. Stanze però prive di qualsiasi autorizzazione.