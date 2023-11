Venezia, studente colpito da un pugno in volto e gettato a terra sanguinante

Un pugno in pieno viso, che gli ha spaccato il labbro. È stata un’aggressione brutale, quella della quale è rimasto vittima – sabato sera, verso le 22. 30 – un giovane studente di Ca’ Foscari che stava raggiungendo in campo Santa Margherita gli amici, per una festa di laurea. Ancora un episodio di violenza brutale legata alla mala movida che da tempo imperversa in città.

Un gruppo di bulli violenti ha “puntato” il giovane studente e ha cominciato a canzonarlo perché in mano aveva un mazzo di fiori, che voleva regalare alla neo-dottoressa.

«Dai dammi un fiore. ..! », ha iniziato a incalzarlo uno. «Su, dai, dammi un fiore», ha insistito un altro, allungando una mano per strapparlo dal mazzo.

Il giovane ha cercato di tirare dritto, di lasciarli perdere, ma quando per attraversare il gruppetto che gli si era parato davanti, ha messo il mazzo di fiori dietro la schiena (per proteggerlo) e ha chiesto che lo lasciassero passare, per tutta immediata, brutale risposta ha ricevuto un pugno in pieno viso. Il 22enne è caduto a terra, ha sbattuto con forza la testa a terra, mentre il gruppetto di bulli – tre ragazzi dall’accento veneziano – è scappato, portandosi via il mazzo di fiori. Ultimo oltraggio.

Soccorso, il giovane universitario è stato portato in codice rosso all’ospedale civile, più che altro per controllare che il colpo alla testa non avesse avuto gravi conseguenze: dopo una Tac di controllo, una notte al Pronto soccorso e un’altra di ricovero, è stato dimesso lunedì, con il labbro ricucito. Determinato a presentare denuncia. Perché la violenza oltre che brutale era davvero totalmente ingiustificata.

Solo il giorno prima – venerdì scorso – un altro ragazzo era rimasto vittima di un’aggressione simile: un pugno in faccia, che gli ha spaccato il setto nasale. Sempre nella zona Santa Margherita. Ed ora anche i giovani che frequentano uno dei campi della movida iniziano ad avere paura.

Aggressioni vigliacche e brutali che hanno gravi conseguenze per le persone che vengono prese di mira: in una città dove ad ogni angolo c’è una telecamera di videosorveglianza – in particolare a Santa Margherita – non dovrebbe essere difficile individuare i responsabili di queste aggressioni violente.