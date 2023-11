E’ morto Valeriano Pastor, architetto veneziano schivo e raffinato

Addio a uno dei protagonisti dell’architettura non solo veneziana del secondo dopoguerra. Si è spento infatti all’età di 96 anni, il professor Valeriano Pastor, di origine triestina, ma legato da sempre a Venezia a alla sua presenza all’Iuav, l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, di cui fui direttore (non c’era ancora la dizione di rettore) dal 1979 al 1982.

La carriera accademica

Valeriano Pastor, architetto e docente, aveva iniziato la propria carriera nel 1955, laureandosi in Architettura all’Iuav con Giuseppe Samonà. Il legame con l’Istituto lo portò a diventare prima assistente ai corsi tenuti da Franco Albini e Samonà, poi docente di ruolo e infine rettore nel corso degli anni Ottanta.

All’attività accademica, Valeriano Pastor affianca da subito la progettazione architettonica, che riceve i primi stimoli negli anni Cinquanta grazie alla collaborazione con Edoardo Gellner e Carlo Scarpa; più avanti con Ignazio Gardella e definitivamente con Giuseppe Samonà.

Sono questi incontri a segnare in modo importante la vita professionale e culturale di Pastor - schivo quanto profondo e raffinato - irrobustendo il suo procedere e la sua crescita.

La progettazione di nuovi edifici e alcuni interventi di restauro occupano gran parte della sua produzione architettonica: dall’ideazione di case e ville private a importanti incarichi pubblici, dentro e fuori i confini regionali, come il Nuovo Ospedale di Larino, i ripetuti interventi alla Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia.

Numerosi anche i progetti riservati all’arredamento e all’architettura degli interni e ai piani urbanistici che comprendono specifici studi sui caratteri del paesaggio.

E’ stato docente di Progettazione architettonica all’Iuav, preside del Corso di laurea in Architettura dal 1993 al 1995 e direttore del Dipartimento di Progettazione architettonica dal 1997 al 2000.

La collaborazione con Scarpa

Forte la collaborazione con Scarpa, ad esempio per l’ampliamento della Gipsoteca Canoviana di Possagno . E fu lui il primo continuatore dell’intervento scarpinato alla Fondazione Querini Stampalia, occupandosi con il suo Studio del consolidamento strutturale dell’edificio e della riorganizzazione del museo, della biblioteca e degli spazi, con la famosa scala interna da lui realizzata.

Numerosi anche gli interventi a Venezia e in Veneto. Con, tra gli altri, il restauro del Caffè Florian, del Negozio Salviati, del Teatro di Schio, del Caffè Borsa a Castelfranco Veneto.

Nel 2018 aveva ricevuto anche la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana, assegnata dalla Triennale di Milano con il Ministero dei Beni Culturali.

Le pubblicazioni

Numerose anche le pubblicazioni, tra cui quella sull’Arsenale, di cui fu tra i primi a occuparsi in modo organico, in vista di un possibile recupero anche sotto il profilo architettonico, in parte ancora da venire. Aveva donato parte dei suoi progetti all'Archivio Progetti dell'Iuav.

Valeriano Pastor è stato forse l’ultimo interprete di una stagione d’oro dell’architettura veneziana contemporanea - legata appunto anche a nomi come Scarpa, Samonà, Gardella e poi Gregotti, Aymonino, Aldo Rossi. tra gli altri - forse irripetibile. Solo pochi mesi fa era scomparsa anche l’amata moglie Michelina Michelotto Pastor, anch’essa valente architetto del suo Studio professionale.