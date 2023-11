Schianto a Vigonovo, Audi abbatte alcuni paletti sul marciapiede

Paura a Vigonovo martedì sera verso le 19. Un’Audi nera è uscita di strada e si è schiantata contro i paletti a ridosso dell’asilo e ne ha distrutti alcuni sul marciapiede. E’ successo nella zona del cimitero: per fortuna in quel momento non passava nessuno. Sul posto le forze dell’ordine e due ambulanze. Gli operai del Comune dovranno ripristinare i paletti per garantire la sicurezza dell’area.