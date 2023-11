San Stino, uccise la moglie fracassandole il cranio con una bottiglia: a processo

Uomini che uccidono le donne. Prenderà il via l’11 gennaio, davanti alla Corte d’Assise di Udine, il processo a carico di Giuseppe Walter Pitteri, l’ex autista Actv accusato di aver ucciso barbaramente la moglie Cinzia Luison nel loro appartamento, a San Stino di Livenza, colpendola ripetutamente alla testa con una bottiglia di vino piena e dal vetro spesso, fino a fracassarle il capo, come aveva chiarito l’autopsia di Antonello Cirnelli.

Lunedì 20 novembre si è svolta l’udienza di rinvio a giudizio e il giudice ha rapidamente preso la sua decisione, accogliendo la richiesta dalla Procura di Pordenone (competente per le indagini sui reati che avvengono nell’area del Portogruarese) di mandare l’uomo a processo.

Su di lui gravano accuse potenzialmente da ergastolo, se sarà giudicato colpevole di omicidio aggravato dalla convivenza e, di più, dai violenti maltrattamenti che per vent’anni Pitteri è accusato di aver inflitto alla moglie, rendendole la vita un inferno quotidiano, dal quale lei aveva deciso infine di liberarsi, decidendo di separarsi.

Una sequenza di eventi tanto tragica e devastante per ogni singola famiglia, quanto purtroppo comune in molti casi di femminicidio: lei che sopporta anni di vessazioni, lei che poi dice basta e lui che reagisce. Uccidendo.

La Procura non ha ritenuto di svolgere accertamenti psichiatrici sulla capacità di intendere e volere dell’uomo.

Né tanto meno il gip, che ha rapidamente rinviato Pitteri a processo davanti a giudici e giuria popolare d’Assise (che ha sede a Udine). L’avvocato difensore Ettore Santin si è riservato la possibilità di chiedere alla Corte una perizia psichiatrica, a partire anche dalla ludopatia, l’ossessione per il gioco d’azzardo che ha portato Pitteri a dissipare i beni di famiglia.

Cinzia Luison, parrucchiera molto conosciuta, aveva 60 anni quando il 6 dicembre dell’anno scorso è stata uccisa.

Il marito deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario – si legge nel capo di imputazione – per aver ucciso la compagna «colpendola ripetutamente (almeno tre volte) e violentemente al cranio, e al volto, con una bottiglia di vetro di ampio spessore, determinandone l’immediato decesso». Con l’aggravante dei «maltrattamenti in famiglia commessi sin dal 2000, perché con abituali condotte di prevaricazione psicologica e fisica, maltrattava la moglie sottoponendola ad un regime di vita tormentato e intollerabile e, infine, nel corso dell’ultima aggressione, uccidendola».

Così ha argomentato l’accusa il pubblico ministero Carmelo Barbaro, che ha ricostruito anche l’inferno nel quale viveva la donna «aggredita con cadenza settimanale, afferrandola per il collo, colpendola con schiaffi in faccia, pugni, calci, strattonandola per i capelli, minacciandola: “Ti faccio fuori, ti faccio a pezzi, ti faccio diventare polvere, ti butto giù dal balcone, ti spacco la faccia”, fino a premerle al collo la lama di un coltello».

Una volta – elenca il capo di imputazione – l’ha scaraventata giù dalle scale. Maltrattamenti dai quali non ha risparmiato le figlie. Sin qui le accuse mosse dalla Procura: la parola, ora, alla Corte d’Assise. Parti civili le due figlie e le due sorelle della donna, con l’avvocato Mazzucato.