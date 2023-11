Noventa sfida Jesolo: «Capodanno in piazza tra musica e feste»

Per Noventa è una prima assoluta. Ma anche nel resto del Sandonatese, almeno in tempi recenti, non si ricordano feste all’aperto il 31 dicembre. Quest’anno il tabù sarà infranto. Anche l’entroterra avrà il suo Capodanno in piazza.

Il Comune di Noventa ha deciso di organizzare il Capodanno in piazza, grazie alla rodata collaborazione avviata da tempo con Radio Company. L’evento è stato ufficializzato dal Comune, l’appuntamento è a partire dalle 22 in piazza Vittorio Emanuele. Noventa prova, dunque, a fare concorrenza alle rodate feste di Capodanno nelle piazze del litorale. Ovviamente non è una sfida a Jesolo, capace di richiamare visitatori da tutto il Veneto. Ma solo la volontà di animare il territorio noventano e del Basso Piave, consentendo di vivere di più il paese. E offrendo ai giovani del Sandonatese un’alternativa per divertirsi senza doversi per forza mettere in auto, visto il delicato tema degli incidenti stradali.

«Questa festa di Capodanno in piazza», spiega il sindaco Claudio Marian, «s’inserisce in un programma ormai ben rodato della nostra amministrazione, quasi a voler completare le proposte di “Noventa in Piazza”, del Natale noventano e della rassegna teatrale “Vertigini”. Abbiamo pensato che il Capodanno potesse essere un momento in più per vivere il nostro paese.

Visto il successo della collaborazione ormai decennale con Radio Company, abbiamo deciso di ampliare la nostra proposta con il Capodanno. Vogliamo che questo sia anche di buon auspicio. Da gennaio arriveranno nuove idee per il territorio noventano, quindi vorremmo cominciare proprio con augurare a tutti un ottimo 2024. Non ci sarà un momento migliore per trovarci assieme e festeggiare l’arrivo del nuovo anno».

Il programma della festa non è stato ancora divulgato. Si sa che saranno presenti un gruppo musicale (non ancora ufficializzato), quindi un dj e vocalist targati Radio Company. Marian invita esercenti pubblici e cittadini a credere nella novità: «Speriamo che i noventani e le nostre attività capiscano gli sforzi che l’Amministrazione sta facendo per promuovere il paese», conclude il sindaco. —