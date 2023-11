Noale, donna investita sulle strisce pedonali da un’auto pirata

È ancora paura sulle strade del miranese per un incidente in cui è stato coinvolto un pedone che attraversava sulle strisce nel territorio del Comune di Noale, travolto da un’auto pirata.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 20 novembre, intorno alle 10.40 in via Capitelmozzo, all’altezza della curva in direzione Moniego, sul passaggio pedonale nei pressi del canale quando una donna del posto è stata investita da un’automobile che, secondo alcuni testimoni, non si sarebbe poi fermata a prestare aiuto e avrebbe proseguito la sua corsa.

Si tratterebbe di un’Audi di colore scuro, ma le indagini per risalire all’investitore sono ovviamente ancora in corso e affidate alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese che provvederà ad effettuare le verifiche del caso, in primis il controllo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Non si sa ancora, per il momento, se il veicolo viaggiasse a velocità oltre i limiti o se si sia trattato di una disattenzione dell’autista. Nei prossimi giorni dagli esiti dei rilievi che verranno effettuati sicuramente avremo dati più certi. Per quanto riguarda la signora rimasta vittima dell’investimento si sa che è di nazionalità straniera residente a Noale, di età circa sulla sessantina.

È stata immediatamente soccorsa innanzitutto dai presenti al centro della strada all’altezza dello spartitraffico e poi dal pronto intervento dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove le è stato riscontrato un politrauma. La donna ora si trova ricoverata presso il reparto di ortopedia del nosocomio mestrino, non è in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.