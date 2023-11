Minaccia di morte e colpisce la madre con un pugno, minore portato in comunità

Ha minacciato di morte la madre e con un pugno violento le ha provocato una frattura sternale. Il culmine di una serie di litigi sempre più esasperati, nonostante il coinvolgimento dei servizi sociali comunali. E alla fine è stata proprio la madre del ragazzo, minorenne, a denunciare i comportamenti del figlio, sempre più preoccupata dagli atteggiamenti e dalle sue frequentazioni. E alla fine il ragazzo, residente nel Miranese, è stato accompagnato in una comunità.

Il ragazzo, con un crescendo di intensità, aveva iniziato a rispondere male in casa, non frequentava più la scuola da quando aveva iniziato ad uscire con alcuni ragazzi del posto, rientrando a casa anche ubriaco.

Le liti con la madre si intensificavano ed al culmine dell'ultima, sferrava un pugno violento alla madre cagionandole una frattura sternale, arrivando anche a minacciarla di morte se lo avesse denunciato.

A seguito dell’ennesimo episodio, sempre più preoccupata per il futuro del figlio, la donna, coraggiosamente, si è recata presso la Stazione dei carabinieri, confidando tutto quanto stava accadendo e denunciando lei stessa il figlio minorenne.

Dopo una dettagliata informativa alla Procura per i Minorenni di Venezia, il Giudice per le Indagini Preliminari, confermando la bontà della segnalazione dei carabinieri e del Pubblico Ministero, emetteva la misura cautelare personale del collocamento in comunità dei confronti del minorenne violento.

Nel corso di una perquisizione in casa finalizzata alla ricerca di stupefacenti, veniva sequestrato un bilancino di precisione.