Lo stadio e l’arena a Tessera con dieci parcheggi e quattro svincoli. A fianco auto e treni

Per conoscere il nome del raggruppamento di imprese che realizzerà il nuovo stadio, previsto dal progetto del “Bosco dello Sport”, ci vorrà ancora tempo. Il lavoro della commissione di gara potrebbe portare ad una scelta definitiva non prima di Natale o comunque entro la fine dell’anno.

Undici aziende e 26 studi di progettazione sono in corsa per la commessa che da sola vale 80 milioni. Tra loro ci sono anche Fincantieri, Setten, Tonon e il gruppo Vianini. In corso anche altre due gare, quelle per la direzione lavori per le opere di urbanizzazione interna e per la viabilità.

In totale il progetto “Bosco dello sport” vale più di 380 milioni di euro con stadio da 16 mila posti e arena da 10 mila. Ed è nei documenti della gara per il nuovo sistema di collegamento ai terreni dove nascerà la cittadella dello sport di Tessera che troviamo un utile fotopiano che mostra come diventerà domani il paese stretto tra l’aeroporto Marco Polo, per il quale dal 11 dicembre partiranno i lavori di realizzazione della bretella ferroviaria a cappio, la bretella autostradale e a fianco il “Bosco dello sport” con stadio e arena. Una enorme area contornata da un reticolo di vie di collegamento e rotatorie.

Verso il centro di Tessera lo sbocco sarà sulla grande rotatoria di fronte a via Galilei, la porta di ingresso del Marco Polo, con una viabilità che andrà ad occupare un pezzo del park privato “4. 0”.

Nello studio sul traffico, allegato al progetto (redatto dallo studio Martini ingegneria), ecco la conferma della necessità di realizzare una serie di svincoli. Un nuovo svincolo Nord sul Raccordo autostradale permette agli utenti provenienti da nord-ovest di entrare nel circuito dell’area sportiva nella parte più a nord con le ripartenze sempre verso nord-ovest.

Un altro raccordo è previsto a sud mentre per chi va a nord-ovest è previsto il cambio di direzione sulla rotatoria della Triestina. Una nuova strada di quartiere che collega la rotatoria di accesso all’aeroporto al circuito intorno al Bosco dello Sport serve agli utenti che provengono dalla Ss 14, sia sul lato Mestre sia sul lato Trieste.

Si ritiene necessario anche il by-pass di Tessera (non previsto dall’appalto) che permette sia il collegamento con la S. S. 14 e con Favaro Veneto mediante via Triestina e da qui, mediante la Vallenari Bis al centro di Mestre. La cittadella sportiva comprenderà una decina di parcheggi di sosta per gli eventi sportivi e i concerti, capaci di accogliere circa duemila veicoli e autobus all’ora