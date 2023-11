“Battaglia navale” contro le grandi navi, Tommaso Cacciari assolto in Tribunale

Assolto. Ancora una volta. Tommaso Cacciari – tra i leader del movimento No Grandi Navi e dei gruppi no global impegnati in molte battaglie sociali e civiche in città, dal diritto alla casa al clima – è stato ieri assolto dal Tribunale, dall’accusa di aver speronato una barca con a bordo quattro agenti in tenuta anti sommossa, provocando loro alcuni giorni di prognosi, per l’improvvisa caduta nello scontro.

La manifestazione

A fare da scenario all’imputazione era stata la grande manifestazione contro il transito delle navi passeggeri in bacino di San Marco – tra le tante proteste di quegli anni – che il 24 settembre 2017 aveva richiamato decine di imbarcazioni in acqua e centinaia di persone in Punta della Dogana, per accompagnare l’uscita dei transatlantici con slogan, fumogeni, fischi di protesta.

Le forze dell’ordine avevano reagito anche con gli idranti, per impedire alle barche dei manifestanti di avvicinarsi alle navi. Decine i mezzi delle forze dell’ordine in acqua, l’elicottero in cielo.

In questa situazione concitata, era avvenuto il “tocco” tra il topo condotto da Tommaso Cacciari – che stava trasportando un gruppo di giornalisti, anche stranieri – e una lancia con a bordo quattro agenti in tenuta anti sommossa.

Il processo

«Nel corso del processo i testi hanno chiarito che la dotazione indossata dagli agenti, fosse del tutto impropria rispetto alla situazione», ha detto l’avvocato difensore Giuseppe Romano, nel corso dell’arringa, «pesava ben 25 chili a testa. Il moto ondoso era molto forte e Cacciari ha manovrato per evitare la collisione, non certo per provocarla. Se gli agenti sono caduti è stato a causa del peso della tenuta anti sommossa che indossavano, compreso il fucile da combattimento».

Accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore, il giudice Enrico Ciampaglia ha assolto con formula piena Cacciari: perché il fatto non sussiste. Nel motivare a voce la propria decisione, in attesa della sentenza scritta, il giudice ha ricordato che un teste ha raccontato in aula che quando il “topo” condotto da Cacciari aveva visto arrivare la lancia con a bordo gli agenti, una volta che si era accorto che un’onda rischiava di spingerli addosso, aveva sterzato. Poi il contatto c’era stato, ma provocato dal moto ondoso, non dalla volontà di “speronare” la Polizia.

No Grandi Navi ieri all’ingresso del Palazzo di giustizia di Venezia

La Procura aveva invece chiesto la condanna ad un anno di reclusione.

Ad assistere alla lettura della sentenza, una trentina di sostenitori che – all’uscita dal Tribunale – hanno accolto Cacciari con un applauso: prima dell’udienza, davanti al palazzo di Giustizia, si erano schierati sventolando le bandiere No Grandi Navi