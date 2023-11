San Donà, l’isola pedonale si allargherà fino al ponte della Vittoria

Isola pedonale in corso Trentin, il sindaco di San Donà accoglie la proposta dei commercianti e rilancia la possibile chiusura del corso anche nell’ultimo tratto verso il ponte della Vittoria che completerebbe il progetto.

Dopo il primo tratto storico, dalla rotonda del Dersut all’incrocio con via XIII Martiri, il secondo di grande successo da via del Campanile all’incrocio con via Battisti, resta solo l’ultimo tratto fino al ponte della Vittoria dove ancora il traffico può circolare.

È però ormai poco trafficato e utilizzato dagli automobilisti in transito in centro e pedonalizzarlo, anche per valorizzare le tante attività commerciali, sembra essere una proposta tutt’altro che strampalata nel nuovo contesto viario. Per prima lo aveva proposto la ex consigliera comunale del Pd Zeudi Polarti che aveva infranto il tabù.

Da allora si è iniziato a discuterne con un certo interesse, mentre diversi titolari di attività erano interessati. Massimiliano Battistello, titolare del bar Corso 39, ha subito recepito la proposta che lui ha sempre sostenuto: «È la soluzione ideale per completare il rilancio del centro. La strada è davvero sempre meno trafficata e chiuderla potrebbe valorizzare tutte le attività».

Il sindaco, Alberto Teso, è ora interessato a questa nuova prospettiva: «Ci stiamo ragionando», dice il primo cittadino, «e lo riteniamo possibile. Ci sono almeno due ipotesi sul tavolo. La prima è una chiusura completa al traffico con isola pedonale permanente come negli altri due tratti già pedonalizzati.

La seconda è invece un senso unico, come aveva proposto la Confcommercio anni addietro, magari con dissuasori di velocità e un grande marciapiedi per la passeggiata, con spazio per la ciclabile».

Corso Trentin in questo ultimo tratto sta rinascendo. Presto aprirà l’atelier-laboratorio di “Venezianico”, marchio internazionale di orologeria. E ha di recente aperto un negozio di articoli per la casa, oltre al ristorante Pokè, una parrucchiera e altri negozi che si aggiungono ai consolidati Corso 39, il Caffè, la pasticceria Filò, la blasonata gioielleria Stevanato.

Ecco perché adesso l’idea del corso pedonale potrebbe avere successo.