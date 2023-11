Camponogara, l’imprenditore Brusegan ucciso all’età di 71 anni dal West Nile

È morto all’età di 71 anni a causa delle conseguenze di una encefalite collegata al virus del West Nile, Antonio Brusegan, noto imprenditore del compatto della costruzione dei pianoforti artigianali, conosciuto in tutto il territorio nazionale per la qualità dei suoi manufatti. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero paese di Campoverardo di Camponogara paese in cui viveva con la famiglia in via Silvio Pellico e aveva la sua attività.

La figlia dell’imprenditore Laura Brusegan racconta il calvario del papà dal momento della comparsa del virus del West Nile.

«Mio papà purtroppo nel luglio del 2022 a causa della puntura di una zanzara», racconta colpita dal dolore del lutto Laura, «ha avuto la malattia della West Nile. Per questi motivo ha sviluppato una encefalite che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù. Mio papà nonostante le molte terapie riabilitative a cui si è sottoposto ha avuto dei recuperi funzionali minimali».

L’uomo dopo essere stato in ospedale a Mirano è stato ricoverato in diverse strutture sanitarie, e alla fine nella Rsa di Stra.

La malattia

«In questi mesi l’affetto della sua famiglia», sottolinea la figlia Laura, «non gli non è mai mancato. Ha sempre affrontato i grandi problemi e la sofferenza che gli dava questa terribile conduzione in cui si trovava con grande coraggio e dignità. Purtroppo il cuore alla fine ha ceduto ed è morto».

La notizia della morte dell’imprenditore artigiano di Camponogara a causa della West Nile, in questi giorni ha fatto il giro del paese e tantissime persone sono andare a porgere le condoglianze alla famiglia colpita dal lutto.

I funerali di Antonio Brusegan si terranno domani mercoledì 22 novembre alle ore 10 nella chiesa di Campoverardo. Il feretro arriverà dall’ospedale di Dolo. Lascia i figli Nicola e Laura, Flavia e i nipoti Emma e Nora, le sorelle, i cognati, i nipoti. Un rosario di suffragio verrà recitato oggi alle 19 in chiesa.