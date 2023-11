Auto contro moto a Oriago, ferito grave centauro

Scontro tra auto e moto e il conducente della motocicletta finisce in gravi condizioni all’ospedale. Il fatto è successo martedì sera verso le 21 quando un’auto che proveniva da Oriago e transitava in direzione di Mira sulla sr11 Brentana ha svoltato verso via Riscossa, una strada che affianca il Naviglio, attraversando la carreggiata . Nello stesso momento stava transitando da Mira verso Oriago una motocicletta che non ha fatto in tempo a fermare la sua corsa. La moto così ha centrato l’auto su una fiancata e il motociclista è rovinato a terra sull’asfalto per diversi metri . L’automobilista si è fermato immediatamente per dare aiuto al motociclista che è parso subito in gravi condizioni e privo di conoscenza. In poco tempo sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza dall’ospedale di Dolo e i carabinieri della compagnia di Mestre. Il motociclista è stato immobilizzato e portato immediatamente all’ospedale dell’ Angelo di Mestre in gravi conduzioni . La viabilità sulla Brentana a causa dei rilievi fatti dalle forze dell’ordine ne ha risentito e si sono verificati degli incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia.