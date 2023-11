Ubriaco al volante investe una gazzella dei carabinieri

Ubriaco investe una gazzella dei carabinieri, mandando i militari all’ospedale dopo un inseguimento. Protagonista un uomo di 64 anni, residente a Ronchis, ma domiciliato a San Michele al Tagliamento. I fatti si sono svolti nel fine settimana sempre in Friuli, nel capoluogo del mandamento della Bassa friulana, la vicina Ronchis. Con sé aveva anche una scacciacani senza tappo rosso, agitando la quale ha creato scompiglio tra i passanti.

È stata una notte di delirio quella dell’altro ieri: i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latisana, con l’ausilio dei colleghi della stazione di Palazzolo dello Stella, hanno arrestato in flagranza di reato questa persona. Nello specifico, i militari nel corso della notte sono intervenuti in risposta ad una telefonata pervenuta sul numero unico di emergenza 112 che segnalava la presenza, in una piazza di Ronchis, di un individuo armato di pistola che, dopo aver minacciato i presenti, si era allontanato alla guida di una autovettura.

La pistola si è scoperto dopo essere stata una scacciacani senza tappo rosso: poteva sembrare un’arma fatta per uccidere. Le immediate ricerche consentivano di individuare dopo pochi minuti, nell’abitato di Latisana, l’auto segnalata. Il conducente, alla vista dei carabinieri non desisteva dal suo proposito di fuga e, ignorando l’alt, continuava la corsa investendo parzialmente uno dei militari, finito all’ospedale di Sabbionera per le cure (la prognosi fortunatamente non era grave).

Nelle successive fasi dell’inseguimento il fuggitivo, che ha più volte tentato di far uscire di strada l’autoradio di servizio, ha urtato quest’ultima, perdendo a sua volta il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nel corso dell’intervento, che ha consentito di rinvenire e sequestrare l’arma, entrambi i carabinieri hanno riportato lesioni, fortunatamente non gravi.

L’arrestato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. A San Michele sdegno ha suscitato l’accaduto, ma la persona arrestata non è molto conosciuta. Vive nel paese di confine solo da poco tempo e non avrebbe avuto modo di allacciare numerose amicizie.