Flotta di pescherecci in crisi: tra otto anni non ci sarà più personale

«Entro il 2032 le aziende del settore ittico potrebbero ritrovarsi senza personale per 8 pescherecci su 10».

Il dato, drammatico e per certi versi sconcertante, è stato riportato da Marco Spinadin di Confocooperative durante il convegno alla Giornate Nazionali della Pesca, organizzata dalla CEI e dall'Apostolato del Mare, con il supporto della diocesi clodiense e del comune di Chioggia, ma purtroppo disertato dagli stessi pescatori che, secondo la dichiarazione del sindaco, Mauro Armelao, evidentemente sono stanchi di sentire solo parole e promesse e attendono fatti concreti. Tornando ai dati riportati da Spinadin, si evince che il trend del settore è assolutamente negativo e nel giro di 25 anni ha dimezzato, a Chioggia, come nel Veneto, la flotta peschereccia.

«Prendendo in considerazione», ha detto Marco Spinadin, «il periodo che va dal 1991 al 2022, si può notare che la flotta della marineria chioggiotta, in perfetta simbiosi con i dati della Regione Veneto, ha perso il 45 per cento dei pescherecci. E se analizziamo il decennio che va dal 2010 al 2020 i dati si possono considerare ancora più negativo o quantomeno il trend con il segno meno, sembra ormai consolidato, anche se Chioggia, come spesso accade, può contare su quella resilienza che in qualche modo attutisce il colpo. Infatti se nel Veneto si è perso nel decennio di riferimento il 15, 7 per cento delle aziende del settore ittico ed il 36,8 per cento tra gli addetti, a Chioggia i dati sono un tantino diversi con un trend negativo del 7,10 per cento tra gli addetti e del 22,4 per cento tra le aziende. Solamente nel 2022 a Chioggia si sono persi 50 operatori del settore ittico, mentre sono aumentate le aziende dell'acquacoltura che hanno segnato un saldo positivo di una trentina di aziende. A questi si accompagnano i numeri negativo che arrivano anche dal mercato ittico, che è passato da un fatturato di 37 milioni di euro nel 2019 a 33,5 milioni di euro nel 2021 a, infine 32,8 milioni nel 2022. Non abbiamo riportato il dato del 2020 per via del Covid. Non bisogna quindi meravigliarsi se oggi i giovani non scelgono più la via del mare, perché vedono nel mestiere del pescatore un attivo senza sbocchi futuri. Una volta i genitori, magari pescatori, dicevano ai figli: studia perché altrimenti vai in mare e oggi invece questa tendenza si è ribaltata, perché il mare non offre più garanzie. C'è poi la questione della vetustà della flotta che a Chioggia segna una media di 34-36 anni per natante. Nel 2016-17 su 19 richieste si demolirono 7-8 imbarcazione che potrebbero essere confermate anche nel prossimo bando, un dato di cui non ci si può rallegrare».

La seconda giornata della pesca ha visto in programma la Santa Messa, officiata dal vescovo Dianin, in Cattedrale, ripresa dalle telecamere di Telechiara.