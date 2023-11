Anziana cade nel canale e muore annegata

Esce di casa nel pomeriggio di sabato, ma presto si perdono le tracce di Stana Trajkovic, un’anziana di 70 anni di origine serba. Scattano le ricerche ma purtroppo, la donna , è stata trovata morta annegata nel canale Serraglio dove era caduta poco distante da casa.

La donna infatti risiedeva in vicolo Cano con la famiglia ai confini fra il Comune di Fiesso e quello di Dolo. La 70enne, che è in Italia con la famiglia da diversi anni, nel tardo pomeriggio di sabato si era allontanata da casa da sola e dopo qualche ora la famiglia preoccupata ha chiamato in soccorso le forze dell’ordine.

A preoccupare i famigliari della donna il fatto che Stana Trajkovic aveva difficoltà a camminare e si muoveva con deambulatore. Subito sono scattati i soccorsi i e militari dell’Arma di Dolo hanno anche allertato i pompieri.

Sul posto in poco tempo è arrivata una squadra di sommozzatori dalla caserma di Mestre. Le ricerche sul territorio sono continuate per diverso tempo e cioè per qualche ora fino a che purtroppo verso mezzanotte la donna è stata ritrovata priva di vita dentro il corso d’acqua.

Ad accertarne il decesso sono arrivate in poco tempo le autorità sanitarie dell’ospedale di Dolo. La morte con ogni probabilità è arrivata per annegamento. Sulle cause della caduta le forze dell’ordine, ovvero i carabinieri della tenenza di Dolo stanno cercando di far chiarezza, ma non è escluso che la donna possa anche e aver accusato un malore o inciampato visto che camminava male e sia caduta in acqua.

La notizia della morte dell’anziana ha colpito la comunità di Fiesso che esprime cordoglio alla famiglia per quello che è successo. Nella mattinata di ieri l’autorità giudiziaria ha dato il via libera al funerale. I funerali di Stana Trajkovic si terranno nella chiesa della Santissima Trinità di Fiesso d’Artico il prossimo martedì 22 novembre alle ore 14.

Lascia il marito Stevan i figli Nadia Elisabetta Natascia e Sandro. I generi Miki, Vlada e Mile la nuora Gratziela e tanti nipoti. Dopo l’estremo saluto sarà sepolta nel cimitero di Fiesso.