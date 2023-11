Vigonovo, risarcita con 60 mila euro dopo 16 anni

Viene risarcita con 60 mila euro 16 anni dopo l’incidente – era stata investita da un’auto pirata – nonostante l’assicurazione che copriva il Fondo vittime della strada non volesse pagare. Protagonista dall’amara vicenda una oggi 79 enne di Vigonovo, che all’epoca dell’incidente aveva 63 anni.

La signora il 7 novembre 2007 passeggiando con il marito sul ciglio di via Argine Sinistro a Vigonovo in direzione Sandon - Vigonovo, è stata colpita con violenza al braccio destro dallo specchietto retrovisore di un’auto proveniente dal senso opposto che sfrecciava a forte velocità e il cui conducente non si è fermato a prestarle soccorso.

A causa del forte impatto si è procurata una brutta frattura al braccio (radio e ulna) più altre lesioni conseguenti alla successiva e rovinosa caduta a terra, per una prognosi pesante.

La donna, per essere assistita, si è affidata a Studio3A-Valore Spa, una società specializza nel risarcimento danni. È stata presentata querela all’autorità giudiziaria nei confronti del pirata per sollecitarne l’identificazione, denuncia poi archiviata di fronte all’impossibilità di risalire al responsabile.

È stata raccolta così tutta la documentazione medica a partire da quella del Pronto Soccorso di Dolo cui la signora si era rivolta nell’immediatezza; sono state acquisite le preziose testimonianze di una coppia, marito e moglie, che viaggiavano in macchina nella direzione opposta a quella dell’auto pirata.

Tutta la documentazione è stata inviata alla Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici dello Stato che gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada e che risponde per i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati, e poi a Generali, la compagnia di assicurazione mandataria all’epoca del Fondo per il Veneto.

Ma nonostante fossero comprovati sia il fatto sia la gravità delle lesioni, la controparte si è sempre rifiutata di pagare mettendo in discussione l’incidente.

La 79enne, nel 2018 è stata così costretta a procedere, a una citazione in causa al Tribunale civile di Venezia che ha richiesto altri 5 anni.

A novembre di quest’anno giudice Alessandro Cabianca ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, improponibilità e tardività della domanda sollevata da Generali Italia e, soprattutto, il giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’incidente che invece secondo la compagnia non sarebbe stato provato.

Il giudice ha ora condannato Generali a liquidare alla danneggiata una somma di oltre 47mila euro che però, con gli interessi maturati in ben 16 anni e il resto, portano il risarcimento complessivo a oltre 58 mila euro.

Insomma, dopo 16 anni parzialmente si fa notare dallo studio di infortunistica, giustizia è fatta.