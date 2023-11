Venezia, proteste e cartelli per la casa: la polizia ferma i comitati

Da una parte i caschi blu della polizia, gli scudi pronti a fare barriera. Dall’altra i cartelli colorati dei 250 manifestanti di Assemblea sociale per la casa che protestano contro le politiche abitative della giunta Brugnaro.

I due lati della barricata si sono fronteggiati poco prima dell’ingresso di Ca’ Farsetti, dove i partecipanti al corteo sono stati bloccati dalle forze dell’ordine che hanno impedito loro di avvicinarsi alla sede del Comune, come avrebbero invece voluto.

Qualche tentativo di superare la barriera c’è stato, qualche casetta di cartone è caduta oltre la testa dei poliziotti, ma vere e proprie tensioni non sono si sono verificate.

«La casa dei cittadini è chiusa dalla polizia, manganelli e scudi sono il volto di Brugnaro», ha gridato Tommaso Cacciari del comitato No grandi navi, per poi ribadire: «Noi siamo quelli che vogliono Venezia viva e non solo come una grande gallina dalle uova d’oro».

Affinché la città continui ad essere tale e non si trasformi in «un grande parco divertimenti a cielo aperto», come è stata definita dai manifestanti, servono politiche sulla casa.

«Serve innanzitutto l’assegnazione delle oltre 2.500 case pubbliche vuote, costruite con i soldi dei cittadini apposta per essere date a chi ne ha più bisogno. E poi si deve mettere un limite ad Airbnb, alle affittanze turistiche, come è stato fatto anche a New York, Berlino o Barcellona.

Ma il sindaco, qui, continua a svendere la città», continua Cacciari. Tanti anche i comitati cittadini che hanno aderito alla manifestazione. «Qui viviano e qui restiamo», tra cui Liberi saperi critici (Lisc), No Grandi Navi, Danni da movida, Comitato ex Umberto I e il Laboratorio occupato Morion. «A Ca’ Farsetti non si parla mai di casa, noi siamo qui per farlo», dicono le organizzatrici della manifestazione, spiegando che era dal 2017 che non scendevano più in piazza per protestare al riguardo.

«La miccia è stata anche l’approvazione del ticket d’accesso, insieme all’aumento degli alloggi pubblici sfitti e al superamento dei cittadini dai posti letto turistici», ha aggiunto Ruggero Tallon del Morion che, al megafono ha ribadito: «Qui viviamo e vogliamo restare a vivere. Abbiamo un avversario chiaro e si chiama Luigi Brugnaro, insieme a tutta la giunta fucsia. Il problema delle case è drammaticamente peggiorato negli ultimi anni. Noi veneziani non siamo delle misere comparse, ma persone che vogliono restare qui».

Un discorso simile è stato fatto anche dal collettivo Lisc, che ha riportato al centro il tema del caro affitti, che in centro storico viene aggravato dal dilagare delle locazioni turistiche.