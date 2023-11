Si sposa a 82 anni Stefano Boato, il pasionario veneziano dell’ambientalismo

L’orso bruno Stefano Boato, come lui stesso si definisce, l’irruento e polemico leader di tante battaglie, sorride e riceve strette di mano un po’commosso.

A 82 anni ha deciso di sposarsi con la sua compagna di lunga data, la ricercatrice universitaria di Ca’ Foscari Susanna Regazzoni, dieci anni più giovane di lui, specializzata in letteratura sudamericana e diritti delle donne.

Firma e cerimonia rapida davanti ai funzionari del municipio a palazzo Cavalli e poi la festa con gli amici e il grande clan dei Boato alla Scuola dei Carmini.

Un momento di festa tra le quarantennali battaglie condotte in prima persona dal più anziano dei fratelli Boato nel segno della tutela ambientale e della guerra alle lobby e al malaffare. L’Expo del Duemila, progetto di Gianni de Michelis, affondata dal Parlamento Europeo dopo una battaglia trasversale condotta proprio da Boato, insieme Bruno Visentini, Giscard d’Estaing, Antonio Casellati, Margherita Asso, Alexander Langer, il compianto Maurizio Calligaro. E il governo Andreotti-Craxi costretto a ritirarla. E poi le infinite battaglie in difesa della laguna. Contro i grandi scavi che la distruggono e le grandi opere che la manomettono.

Il “no alle grandi navi”, per cui Boato mette a punto con i colleghi addirittura un progetto alternativo per le banchine fuori della laguna, che dona al governo Draghi. Ma non gli hanno mai risposto. Un fiume in piena, difficile da fermare quando si infiamma nei discorsi, Boato è sempre stato abituato a leggere i documenti e le delibere prima di parlare.

L’esatto contrario di quanto fanno oggi molti politici. Va in barca a remi, a vedere di persona in laguna gli effetti delle opere, gli scavi e le nuove correnti.

È stato autore del nuovo Piano regolatore con la giunta rossoverde di Casellati, alla fine degli anni Ottanta. Di ricerche e studi per il ministero per l’Ambiente, membro della commissione di Salvaguardia, dove la sua competenza ha resistito anche ai cambi di regime.

Da ieri l’orso bruno è diventato un po’ più agnellino. Gentile e sorridente, occhi perduti e mano nella mano con la sposa. Che lo ha capito. Lo lascia parlare e non lo prende troppo sul serio.

Apprezzandone evidentemente le sue tante qualità. Tanti gli applausi ai Carmini quando Maria Rosa Vittadini, sua collega e amica di sempre, ne ha tracciato un ritratto di alto profilo. O quando Manuela ha letto una testimonianza inviata dal suo amico giornalista. L’ennesima svolta nella vita di Boato. Figura cardine per la politica veneziana dell’ultimo mezzo secolo.

Le lotte studentesche e poi i Verdi, il sodalizio con Alexander Langer, il lavoro oscuro, a consultare documenti fino a notte inoltrata. Per poi scoprire le vere criticità dei progetti che venivano presentati. Un grande futuro per i neo sposi Susanna e Stefano.