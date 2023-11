Via del Mare, i timori finiscono in Regione. «Vedrete quanti danni alle imprese»

Via del mare, polemiche e paure per l’autostrada a pedaggio assegnata al Consorzio Stabile Sis. E in Regione i consiglieri Zottis, Montanariello e Zanoni (PD) chiedono un confronto con l’assessore De Berti: «Dal mondo imprenditoriale giunge il grido d’allarme sulle conseguenze dannose del progetto, si acceleri per confronto a tutto campo». Nei giorni scorsi molte attività si sono lamentate perché il rischio è che tra Meolo, Musile e Caposile siano tagliate dal tracciato. Dai fratelli Doretto alla Fossetta alla famiglia Bottan del Kris bar e restaurant, tutti temono l’effetto Fadalto dopo il viadotto per Cortina che isolò i piccoli paesi.

«Il grido d’allarme dei pubblici esercenti e degli imprenditori impegnati in attività commerciali che temono di essere tagliati fuori e penalizzati con la realizzazione della Via del Mare», dicono i consiglieri regionali del PD Veneto, Francesca Zottis, Jonatan Montanariello e Andrea Zanoni, «va tenuto nella massima considerazione. E rappresenta un ulteriore motivo che dovrebbe indurre la giunta ad avviare immediatamente un confronto a tutto campo con i territori. Il problema dell’isolamento di attività storiche e importanti, nodo che abbiamo sempre sottolineato, sta emergendo con sempre maggior forza.

Non c’è più tempo da attendere e bisogna discutere subito su ogni tassello dell’opera, come ad esempio le uscite. Soprattutto per evitare, come gli imprenditori osservano, che la Via del Mare serva solo agli jesolani» .

«Siamo in attesa» concludono, «di ricevere la documentazione completa per sollevare ogni altra eventuale criticità. Ma già di carne sul fuoco ce n’è a sufficienza per avviare urgentemente il confronto con il territorio promesso dall’assessore De Berti» .

Intanto, i sindaci del territorio del basso Piave sono praticamente tutti a favore dell’opera. E la sindaca di Musile, Silvia Susanna, è rassicurante: «Non credo che i clienti verranno a mancare nelle attività solo perché ci sarà la superstrada. Avremo collegamenti e poi un traffico locale».