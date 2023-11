Controllo di vicinato, finalmente si parte anche a Spinea. Cittadini a rapporto in Comune

È in dirittura d’arrivo il ritorno dei gruppi di controllo di vicinato a Spinea, servizio sempre più richiesto dai residenti soprattutto dopo i casi anche recenti di tentativi di furti e vandalismi che hanno diminuito il senso di tranquillità degli abitanti, soprattutto in alcune zone considerate di rischio maggiore.

Sarà martedì 28 novembre il giorno ufficiale per l’avvio della “fase due” per il controllo di vicinato a Spinea. Alle 18.30 in sala consiliare è stato infatti indetto dal commissario straordinario Paola De Palma un incontro aperto alla cittadinanza per fare il punto sulla situazione alla presenza anche del commissario della stazione dei carabinieri Lamberto Stanchi.

L’incontro segue di poco più di un mese la pubblicazione sulla pagina del comune di Spinea del manuale di sicurezza residenziale dell’associazione controllo di vicinato, un vademecum completo su come formare i gruppi e agire in collaborazione con le forze dell’ordine in caso di segnalazioni di pericolo o bisogno.

L’amministrazione comunale con questo progetto, dunque, si impegna a favorire la costruzione di una rete di cittadini, guidati da uno più coordinatori, per le varie aree della città (centro, Villaggio dei Fiori, Crea e Graspo le prime interessate).

I cittadini interessati al servizio svolgeranno una attività di sola osservazione segnalando attraverso i propri coordinatori alle forze dell’ordine situazioni ed eventi attinenti la sicurezza urbana ed il degrado sociale, il tutto senza ovviamente interferire con gli agenti e – elemento importante e considerato fondamentale per la creazione dei gruppi – senza utilizzare uniformi, emblemi o simboli che siano collegabili alle forze dell’ordine, a partiti o sponsorizzazioni private.

«Fare controllo dei vicinato», spiegano dal Comune, «Significa rafforzare ulteriormente un modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, ciascuno per la propria sfera di competenza, per fronteggiare assieme i fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva». E proprio questo senso di insicurezza sembra essere tornato a tormentare gli abitanti di Spinea.

Ultimo caso, venerdì scorso quando a seguito di un controllo in pieno centro di un soggetto straniero conosciuto dai militari in quanto irregolare, è stato effettuato un arresto. I militari infatti si sono accorti che già nel mese di settembre il ventiquattrenne di origini albanesi era stato accompagnato alla frontiera in quanto irregolare sul territorio italiano. I militari lo hanno riconosciuto in una via periferica del comune e dopo gli accertamenti del caso lo hanno dichiarato in arresto in quanto aveva trasgredito al divieto di ritorno nel territorio nazionale.

Al termine dell’udienza direttissima a seguito del quale il giovane è stato condannato a otto mesi di reclusione, sono state avviate nuovamente le procedure dell’espulsione che però non è stata possibile poiché la moglie dell’uomo è in stato di gravidanza.