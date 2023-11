La padrona esce di casa. I ladri le svuotano le sue due casseforti: colpo da capogiro

Un altro, incredibile furto, Portogruaro. Una donna di 88 anni assente da casa, è stata derubata di tutti i suoi preziosi e gioielli contenuti all’interno di due casseforti. L’abitazione svaligiata si trova in zona Stadio, a ridosso del quartiere dei Frati già interessato da scorribande criminali poche settimane fa. Il bottino è molto ingente e potrebbe sorpassare i 100mia euro. Polizia e carabinieri sono informati dell’accaduto.

A dare per primi la notizia del colpo sono stati i membri del sevizio di controllo di vicinato che, specialmente in questo periodo, hanno intensificato la loro collaborazione con le forze dell’ordine. Non si sa molto né della vittima né delle modalità del furto. Il raid, tuttavia, è stato organizzato nei minimi particolari, in pieno giorno.

Molto probabilmente la donna è stata spiata dai malviventi per molti giorni: hanno potuto così studiare le sue abitudini e scoprire l’orario in cui lei, ancora in forma, lascia la propria abitazione nelle ore diurne.

I banditi sono passati all’azione e, muniti degli attrezzi del mestiere, sono entrati scassinando la porta e adoperando una flex per aprire le due casseforti. All’interno di queste c’erano tutti i gioielli che la donna aveva conservato nel corso dei decenni.

A quel punto, una volta rientrata nella propria abitazione e accortasi di quanto accaduto, la donna ha dato l’allarme, con ripetute segnalazioni sia in zona Stadio che nel vicino rione Frati. Proprio qui poche settimane fa alcuni banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione del proprietario del bar Parigino, ma non hanno portato via molto. Contrariati per non aver trovato la cassaforte a muro, hanno distrutto la casa, come hanno poi scoperto i carabinieri nel corso delle loro indagini.

Nel febbraio scorso in zona Stadio (siamo appena fuori le vecchie mura del centro storico) i banditi hanno “assaltato” il bar ristorante Dreher della famiglia Morutto, ma nottetempo e non in pieno giorno come nel caso della donna rimasta vittima del furto o del colpo distruttivo in zona Frati.

Nei giorni scorsi altri colpi in casa nelle ore diurne, sono stati messi a segno nelle frazioni settentrionali del comune di San Michele e, al mattino, anche a Teglio Veneto e Villanova di Fossalta (durante un temporale) e a Cinto Caomaggiore.

Sicuramente dietro questi furti ci sono bande specializzate e non balordi improvvisati, come nel caso del furto all’ oratorio Santo Stefano di qualche giorno fa a Concordia Sagittaria.

Al di là del numero di bande in azione, almeno due, preoccupa la cadenza quasi quotidiana dei raid. Episodi simili e così ravvicinati che non si registravano da molti anni. Nel frattempo sia i carabinieri che la Polizia hanno intensificato i controlli con pattugliamenti in tutto il territorio.