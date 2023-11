Musile, è morta la maestra Rita Vazzola

Cordoglio a Musile, si è spenta a 42 anni Rita Vazzola, maestra alla scuola materna di Jesolo Paese, vicino alla chiesa. È morta a causa di un tumore al seno, spegnendosi lentamente come sua mamma, morta diversi anni fa anche lei per un tumore al seno, quando Rita erano ancora piccola e aveva solo 8 anni, stessa età di sua figlia oggi.

Lascia il marito Leo Sibilla, originario della Puglia e da tempo residente a Musile, i figli Alice di 8 anni e Luca di 4 anni, parenti e colleghi a lei tanto affezionati. Una famiglia conosciuta a Musile, molto unita, che ha sofferto nel silenzio e affrontato la malattia di Rita che era un punto di riferimento.

Alla famiglia le condoglianze del sindaco Silvia Susanna, a nome della comunità di Musile, costernata per la morte della 42enne: «La sua scomparsa è un dolore per tutti, in particolare per noi mamme e i residenti nella frazione di Millepertiche, frazione in cui abitava. Era buona e gentile, un brava maestra e una bella persona».

Rita ha sempre chiesto al marito, ai parenti e amici di prendersi cura dei suoi figli che erano tutto per lei, suo unico pensiero durante la malattia.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 novemvre alle 16.15 nella chiesa parrocchiale di San Donato a Musile. Domenica alle 19 sarà recitato il rosario.