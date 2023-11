Mestre, ancora un incidente per un bus della Linea. Stavolta è stata tamponata un’auto

Bus elettrico della società La Linea tampona un’auto al semaforo di via Fratelli Bandiera all’altezza dell’incrocio con via delle Macchine, per fortuna senza alcuna grave conseguenza se non un bel po’ di traffico. L’episodio è accaduto venerdì pomeriggio, attorno alle 17, quando un mezzo elettrico, numero 13, che stava percorrendo la strada in direzione Marghera, diretto verso il deposito e senza passeggeri a bordo, ha tamponato la macchina che si trovava all’incrocio e che si è fermata per via dell’arancio.

Questo almeno, stando ai primi rilievi. L’autobus a causa della frenata non sarebbe riuscito a non andare a “cozzare” contro la macchina, alla cui guida c’era una donna, che ha riportato un trauma da colpo, anche se non sembrerebbe grave. Sul posto la polizia locale, reparto motorizzato e un’ambulanza del Suem 118.

Ennesimo incidente in cui viene coinvolto un mezzo elettrico de La Linea, che attraversa un periodo sfortunato. Per l’Ad Massimo Fiorese, si è trattato di un piccolo tamponamento