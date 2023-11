Rifiuti pericolosi abbandonati in un cantiere chiuso al Lido di Venezia: sequestro su 5 mila metri cubi

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e del Nucleo Natanti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Venezia hanno sequestrato al Lido di Venezia circa 5 mila metri cubi di rifiuti speciali di varie tipologie, costituiti da quattro cumuli di ingenti dimensioni, nonché fusti in metallo arrugginiti, legname, taniche contenenti oli esausti, pannelli coibentati ed altro.

I rifiuti - pericolosi e non pericolosi - sono stati rinvenuti in un'area di cantiere attualmente non attiva in prossimità della bocca di porto di Malamocco. Sarà compito dei militari - coadiuvati da personale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Venezia - accertare l'origine di quanto sequestrato e la relativa datazione.

Sui cumuli, peraltro, è presente una vegetazione consistente, certamente risalente agli anni passati

Il sequestro si è reso necessario per scongiurare più gravi rischi per l’ambiente e tutelare un territorio già fortemente minacciato dai molti agenti antropici. L’azione dell’Arma, inoltre, ha permesso di contrastare il pericolo per la vicina Oasi Naturale e ha difeso la preziosa ricchezza paesaggistica di Venezia, in un’area molto apprezzata e connotata da un marcato passaggio turistico.