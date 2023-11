Via Tasso, il parco riapre dopo l’installazione degli “occhi elettronici”

Riaprirà il 18 novembre, il parco di via Tasso. Si sono infatti conclusi i lavori per l’installazione di 4 nuovi occhi elettronici, un intervento fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, che nel corso del tempo aveva effettuato dei sopralluoghi per rendersi conto personalmente della situazione.

Le telecamere sono connesse con la Smart Control Room, da dove il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza della Polizia locale potrà gestirle da remoto per ricercare dettagli necessari ad individuare i responsabili di attività illecite. Un elemento particolarmente importante soprattutto se consideriamo che le telecamere del Comune di Venezia vengono trasmesse anche a Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Comando provinciale dei Carabinieri e che l'intero impianto diventa elemento fondamentale in caso di indagini della magistratura.

«L'area verde era diventata luogo di ricettazione e spaccio» commenta l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pese «Ora con questo intervento avremo modo di monitorare costantemente la zona. Questa è la dimostrazione che l’Amministrazione prosegue il suo impegno contro il degrado e ogni attività illecita. Quella della Polizia locale, assieme alle altre Forze dell'Ordine, è una attività continua che in molte occasioni è stata anche supportata dalle unità cinofile dei cani antidroga. Non dimentichiamo che l’attività della Polizia locale nei giardini di via Tasso ha portato anche a numerosi ordini di allontanamento».