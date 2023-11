Via Piave al setaccio, 8 denunce per possesso di droga, multe ai negozi etnici e un’attività sospesa per impiego di personale in nero

Nella serata di giovedì la Guardia di Finanza ed i carabinieri di Venezia, hanno ulteriormente intensificato l’azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti nell’area del Rione Piave e di Corso del Popolo di Mestre, impiegando oltre 50 militari.

I controlli hanno riguardato più ambiti operativi, concentrandosi non solo sulla preminente attività di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, ma anche su mirate attività di antiabusivismo e controlli amministrativi.

SEQUESTRI DI DROGA

Nella zona della stazione, carabinieri e finanza, con l’ausilio di Unità cinofile provenienti del Gruppo della

guardia di Finanza di Tessera, sono stati identificati oltre 70 soggetti, 8 dei quali segnalati alla Prefettura

in quanto trovati in possesso di hashish, marijuana ed eroina.

Nel pomeriggio di lunedì era stato, invece, nuovamente rintracciato un noto soggetto di nazionalità tunisina, già gravato da numerosi ordini di espulsione e precedenti di polizia, successivamente tradotto presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.

Nelle operazioni di bonifica di diversi parchi e aree verdi della zona, sono stati inoltre sottoposti a sequestro

complessivamente oltre 20 grammi di sostanza stupefacente, principalmente di tipo hashish e marijuana.

CONTROLLI A TAPPETO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Infine, nella stessa are di via Piave, via Cappuccina e via Ca’ Marcello, noti luoghi di aggregazione e spaccio da parte di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, le attività svolte dai finanzieri e carabinieri, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, hanno interessato 15 esercenti commerciali, tra ristoranti, mini-market e bar, gestiti principalmente da soggetti stranieri, culminando nella contestazione di violazioni amministrative per oltre 40 mila euro.

LAVORATORI IN NERO

I finanzieri, in particolare, hanno individuato 5 lavoratori impiegati in nero, per lo più bengalesi e cinesi, e in un caso è stata proposta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell’attività per l’impiego di personale non contrattualizzato in misura superiore alla soglia del 10% della forza presente in sede di accesso ispettivo.

Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo, in danno un soggetto di origine cinese, di oltre 3.900 articoli non conformi alle disposizioni del codice del consumo, del valore complessivo superiore ai 15 mila euro.

FUORI ORARIO

Da ultimo, presso un bar gestito da un soggetto di origine sinica, i finanzieri hanno constatato il funzionamento di apparecchi e congegni da intrattenimento in fascia oraria non consentita, circostanza che ha determinato l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 4.500 euro e la conseguente segnalazione del responsabile al Comune di Venezia.