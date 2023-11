Oggi c’è sciopero, a Venezia garantiti solo i servizi minimi

I residenti del Lido, Pellestrina, Murano e Burano possono tirare un sospiro di sollievo: lo sciopero dei trasporti di oggi durerà quattro ore (e non tre), quindi per legge saranno garantiti i servizi minimi per il collegamento con le isole. Fino a ieri, infatti, c’era la possibilità che l’interruzione dei servizi di navigazione fosse inferiore alle tre ore, cosa che non avrebbe comportato la presenza di fasce orarie di garanzia.

Tuttavia, quasi sicuramente, sarà una mattinata complicata per chi deve spostarsi, ma anche per che deve sottoporsi a visite mediche, andare a scuola o all’università, oppure svolgere delle pratiche negli uffici pubblici.

Dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi tra i sindacati e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le polemiche sulla legittimità o meno di una precettazione legata alla durata dell’astensione dal lavoro, dibattiti infiammati sull’«attacco senza precedenti alla democrazia e all’articolo 40 della Costituzione», che garantisce il diritto allo sciopero, ora è arrivato il giorno atteso da Cgil e Uil, che coglieranno l’occasione per esprimere il loro dissenso rispetto alla proposta di legge di Bilancio.

I trasporti

Lo stop dei trasporti sarà solo di quattro ore, in seguito alla precettazione contrario allo sciopero indetto per 24 ore, come inizialmente previsto dalle due sigle sindacali. Dalle 9 alle 13 spostarsi con i mezzi pubblici potrebbe essere complicato.

Treni, bus, tram, people mover e vaporetti potranno risentire dello sciopero e, stando alle previsioni di Cgil e Uil, l’adesione potrebbe essere molto alta. Restano invariate le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 8. 59, e il collegamento con il ferry dal Tronchetto al Lido e viceversa.

Aerei

Nessun ritardo o cancellazione riguarderà i voli, dal momento in cui i sindacati hanno deciso di esentare dal blocco dei trasporti tutto il comparto aereo.

Potrebbe, però, non essere facile raggiungere l’aeroporto Marco Polo visto che non sarà garantito il servizio taxi.

Scuola

Lo sciopero riguarderà tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’adesione è arrivata anche dalla Rete degli studenti medi, che questa mattina alle 9 saranno in corteo a Mestre, con partenza prevista alle 9 da piazzale Cialdini, per chiedere maggiori finanziamenti alla scuola pubblica, l’adeguamento dei programmi ai temi di attualità, tra cui il conflitto in Medio Oriente, sottolineando anche che «la pace si costruisca tra i banchi e se la scuola non ne vuole parlare, lo faremo noi».

I manifestanti di Cgil e Uil, che oggi saranno presenti alla manifestazione regionale che si tiene a Padova, sottolineano come i finanziamenti alla scuola pubblica siano sempre più esigui, gli insegnanti sempre più precari e gli studenti con delle difficoltà sempre più lasciati indietro.

Sanità

Tra i motivi principali dello sciopero, il mancato incremento della spesa sanitaria e il «progressivo indebolimento del Sistema Sanitario Nazionale», come fa presente la Cgil del Veneto.

Per otto ore, medici, infermieri, operatori sanitari e altri professionisti della sanità incroceranno le braccia per dire no ai tagli e ai mancati rinnovi dei contratti. Se l’assistenza sanitaria d’urgenza è garantita, potrebbero esserci dei disagi con le visite ambulatoriali programmate, i prelievi del sangue e le prenotazioni al Cup, in base all’adesione.

Uffici pubblici e università

Potranno esserci disagi anche in università, dove saranno garantiti i servizi essenziali come lo svolgimento delle lauree e la salvaguardia di macchinari e attrezzature implicate in esperimenti irripetibili.

A rischio l’apertura delle poste, la pulizia delle strade e la raccolta rifiuti. Stop più breve – di quattro ore – riguarderà i vigili del fuoco.