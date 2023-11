Fermato con 1,3 chili di coca in auto, 24enne tenta la fuga

Un controllo stradale casuale, una confezione sospetta nel sedile del passeggero. Al cui interno, in effetti, c’era un chilo e 300 grammi di cocaina. Stupefacente scoperto dopo un tentativo di fuga da parte dell’automobilista, subito fermato però dai carabinieri.

Sono queste le motivazioni che hanno portato all’arresto, martedì scorso, di M.I., 24enne, a Mirano. Difeso dall’avvocato Marco Marcelli, ieri il tribunale di Venezia ha deciso di mettere agli arresti domiciliari il ragazzo che negli ultimi due giorni era stato invece portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia. Per lui anche l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il pubblico ministero Giovanni Zorzi aveva invece chiesto la misura cautelare del carcere dal momento che il quantitativo di droga era notevole.

I fatti, come anticipato, risalgono alla sera del 14 novembre. Il 24enne si trovava in macchina in via Balzana, a Mirano. All’improvviso, sul ciglio della strada è comparsa una paletta dei carabinieri per un normale controllo di routine. Dopo il controllo di patente e libretto, l’occhio dei militari cade subito sul sacchetto adagiato senza troppe remore sul sedile del passeggero.

I carabinieri chiedono subito conto del contenuto e, viste le titubanze del ragazzo, chiedono di consegnarlo. A quel punto, il ragazzo non ci pensa due volte e prova a scappare in macchina. Ben presto, però viene raggiunto dai militari. Da lì la scoperta della cocaina, per la precisione 1,3 chili. Il ragazzo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione illecita per destinazione ad uso non esclusivamente personale. Fattispecie, questa, che in base al capo d’imputazione è stata «desunta dal quantitativo complessivo e dalle modalità di detenzione di parte dello stupefacente in confezioni sperate».