Mala del Tronchetto, così agiva la rete dello spaccio: «Ora inondiamo Venezia con la droga»

Volevano «inondare» Venezia e la provincia di droga. Questo il tenore delle conversazioni tra Gilberto Boatto e Loris Trabujo contenute all’interno del fascicolo d’indagine del processo alla cosiddetta Mala del Tronchetto. Una rete ben organizzata sul territorio, con tanto di rifornitori e addetti allo smercio. Nelle ultime settimane, in aula bunker a Mestre dove si sta svolgendo il processo alla cosiddetta Mala del Tronchetto, stanno emergendo dettagli sull’attività di indagine condotta dagli inquirenti.

A raccontarli è il colonnello Enrico Risottino, all’epoca comandante del Nucleo investigativo del Ros di Venezia. Per ben quattro volte, l’investigatore ha ripercorso gli episodi di estorsioni, del “pizzo” che gli anziani vertici del gruppo – Boatto e Pattarello, uomini dal lungo passato malavitoso al fianco di Felice Maniero – e le nuove leve come Loris Trabujo, volevano imporre agli operatori del settore per controllare il ricco mercato dei trasporti turistici.

L’ipotesi d’accusa che muove il pm Giovanni Zorzi è che abbia agito una vera e propria organizzazione mafiosa.

Giovedì, nell’aula bunker di Mestre, è stato il turno dei capi d’imputazione che si riferiscono agli episodi registrati a partire dal 2018 relativi allo smercio di stupefacenti. Secondo le indagini dei carabinieri, già a partire dal 2019 erano frequenti gli incontri tra lo stesso Boatto e Trabuio per aggiornamenti sull’andamento degli affari. Non è tutto. Episodi di spaccio, infatti, sono stati registrati addirittura all’imbarcadero del Tronchetto dove gli inquirenti avevano installato una microspia.

Nel fascicolo d’indagine, come ripercorso giovedì dal colonnello Enrico Risottino, anche i frequenti incontri a partire dal novembre 2020 tra Boatto, Loris Trabuio e il fratello Denis dai quali, secondo l’accusa, si intuisce la «fiorente attività di traffico di stupefacenti» messa in piedi dal gruppo.

Nelle conversazioni intercettate, frequenti erano gli incontri del gruppo in un bar di via Genova a Mestre dove il gruppo gettava le basi per le attività di smercio degli stupefacenti.

Nei servizi realizzati dagli inquirenti, come spiegato nell’udienza di ieri, sono state documentate anche le visite di Denis Trabuio a casa di Boatto con buste di plastica piene: «Avevamo compreso che si trattasse di stupefacente con due diversi involucri all’interno», la spiegazione del colonnello Risottino.

Esauriti gli episodi relativi allo smercio di droga, dalla prossima settimana saranno passati in rassegna tutti gli episodi che, secondo la tesi della Procura e del pubblico ministero Giovanni Zorzi, hanno portato all’accusa di associazione criminale di stampo mafioso diretta a ricostituire la Mala del Brenta.

Tra gli svariati episodi raccontati nelle ultime settimane, oltre alla vendetta nei confronti dell’ex boss Felice Maniero, c’è anche l’esistenza di un fotogramma che ritrae un abbraccio tra Loris Trabujo e Gilberto Boatto nell’abitazione di quest’ultimo. È il 23 aprile del 2019, sono da poco passate le 16. 30. E Trabujo aggiorna Boatto del colpo andato a segno poche ore prima: la rapina ai danni di Stefano Fort, motoscafista rapinato all’interno del garage del Tronchetto, di 550 mila euro in contanti appena incassati in seguito alla cessione della sua società, comprensiva di licenza di noleggio con conducente.