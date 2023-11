Carlo&Giorgio si travestono da operatori Veritas per insegnare a “differenziare” e sprecare meno acqua

Chi meglio di loro può riuscirci. Veritas, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti che parte sabato 18 novembre e si conclude domenica 26, ha annunciato la collaborazione con il duo comico Carlo&Giorgio, sempre impegnato in prima linea per la propria città, il quale ha realizzato una decina di brevi spot che da lunedì cominceranno a girare nei social del Gruppo Veritas per sensibilizzare le persone sul tema dei rifiuti e sulla necessità di diventare tutti meno “spreconi” più green e più ordinati nell’eseguire la raccolta.

PIU’ OPERAZIONI ONLINE MENO CARTA

«Riduzione dello spreco di carta attraverso l’utilizzo dello sportello online di Veritas e delle bollette, sempre online. Farlo è semplicissimo, basta entrare nel sito www.gruppoveritas.it e poi nello Sportello online. Chi non l’avesse fatto prima, deve registrarsi. Una volta dentro, è possibile fare on line molte operazioni senza perdere tempo allo sportello, il cui accesso è comunque solo su prenotazione».

BASTA INGOMBRANTI DAVANTI ALLE ABITAZIONI

«Abbandono di rifiuti e ingombranti e utilizzo dei centri di raccolta e del servizio asporto ingombranti a domicilio». E ancora: corretto utilizzo dei cestini portarifiuti da passeggio di Venezia e come fare bene la raccolta differenziata.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI IDRICI

Carlo&Giorgio spiegheranno casa accade a Fusina, dove i rifiuti che attualmente non possono essere riciclati vengono trasformati in energia elettrica, utilizzata per il funzionamento degli impianti stessi.

BUONE ABITUDINI

Tra gli obiettivi degli spot, la riduzione degli sprechi idrici e i consigli per un uso corretto dell’acqua, l’eliminazione delle cattive abitudini ambientali e la riduzione della propria impronta ecologica.