Usl 3, il sorpasso: primari e dirigenti donne più numerose degli uomini. Ecco le ultime nomine

Sette donne per sette Primariati nell'Usl 3 Serenissima. Sette professioniste assumono il ruolo di Direttore di unità operativa, mettendo la loro professionalità al servizio dell'Azienda sanitaria veneziana e della sua utenza.

«Non sorprende il fatto che ad entrare in ruolo, come dirigenti apicali, siano sette donne» ha commentato il direttore generale Edgardo Contato «Da tempo ormai nella nostra Usl 3 professioniste e specialiste hanno saputo conquistare incarichi importanti, certificando anche in questo modo quanto sanno fare nel loro ambito professionale. Mentre auguro buon lavoro alle sette nuove Direttrici, chiedo loro di portare il personale contributo. La nostra è un'azienda grande, tra le prime del territorio per fatturato, con più di ottomila dipendenti; e in questa grande azienda la contemporanea presenza, nella governance, di entrambi i sessi, in equilibrio tra loro quanto al numero di dirigenti, immette un respiro, una sensibilità, uno sguardo ancora più ricchi».

Le sette nuove direttrici gestiranno unità operative cruciali. All'ingegnere Silvia Baldan è affidato il ruolo di Direttore dei Sistemi Informativi dell'Azienda sanitaria veneziana; la dottoressa Sara Calamelli è il nuovo primario della Cardiologia dell'Ospedale di Dolo; la dottoressa Enrica Milan ha assunto il ruolo di responsabile dell'unità operativa Disabilità e Non Autosufficienza di tutto il territorio dell'Usl 3 Serenissima; dentro l'area della Prevenzione, il Servizio Igiene, Nutrizione e Alimenti (Sian) è affidato alla dottoressa Annamaria Del Sole, che prenderà servizio dal mese di dicembre. Ancora, la dottoressa Ambra Cappellari, attualmente impegnata a dirigere le attività di neuropsichiatria infantile sul territorio, svolgerà il ruolo di Primario del Reparto di Neuropsichiatria infantile che si sta costruendo all'Ospedale di Dolo; dal 1° dicembre la dottoressa Marina Paties ha l'incarico di sovrintendere la sanità penitenziaria come direttore dell'unità operativa "per la Tutela delle persone con limitazione della libertà"; infine la dottoressa Ornella Barbato è il nuovo primario del Reparto di Medicina generale dell'Ospedale di Mirano.

Un recente monitoraggio dell'Azienda sanitaria veneziana aveva evidenziato il "sorpasso" della dirigenza femminile: nell'Usl 3 Serenissima già nel marzo scorso si contavano 660 dirigenti donne contro i 558 dirigenti uomini, e al tavolo della riunione strategica della mattina siedono, insieme al Direttore Generale Contato, 16 direttori e 19 direttrici.