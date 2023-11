Prima la lite violenta con la moglie, poi le botte agli agenti. Libero

Violenza domestica in famiglia, 35enne fermato dalla polizia del commissariato si scaglia contro gli agenti e prende a calci l’auto della polizia di Stato. La notte di violenze e paura si è consumata in un Comune del Veneto orientale e si è conclusa ieri in Tribunale con l’uomo ancora libero e l’udienza rinviata.

Il 35enne aveva iniziato una discussione animata con la compagna, poi un litigio in una escalation di violenza, davanti ai due figli. Dopo la violenta lite aveva cacciato la donna dall’abitazione, costretta a restare all’esterno e senza più poter rientrare tra le mura domestiche dove ancora c’erano i due figli.

La donna, nella notte, ha chiesto aiuto alla polizia chiamando il 113 impaurita. Il commissariato ha mandato subito sul posto una volante che ha individuato l’uomo nell’abitazione. Lui, visibilmente alterato, ha poi causato danneggiamenti all’auto della polizia scagliandosi anche contro gli agenti che hanno riportato delle lesioni nella colluttazione.

Il 35enne aveva dei precedenti per atti violenti commessi contro familiari, sotto l’influsso di sostanze. Per cercare di calmarlo gli agenti hanno dovuto utilizzare anche lo spray urticante, prima di chiuderlo in auto.

Nell’abitacolo non si è per nulla ammansito e ha iniziato a prendere a calci l’auto, piagando addirittura uno sportello. Sono intervenuti in ausilio anche i carabinieri. Ieri si è celebrato il processo per direttissima al tribunale di Venezia. Il 35enne è stato infine rimesso in libertà senza nessuna misura cautelare nei suoi confronti. L’udienza è stata dunque rinviata per termini a difesa.

Le violenze domestiche rientrano purtroppo tra i principali interventi delle forze di polizia. A San Donà è molto attiva la fondazione Ferriolo Bo che ha messo a disposizione anche un centro di protezione per le vittime di violenze domestiche. Il Centro anti violenza e anti stalking “La Magnolia” è riconosciuto e finanziato dalla Regione. Offre consulenza gratuita e specializzata a tutte le donne che sono in situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. La sua équipe è composta da professioniste donne psicologhe, avvocatesse, educatrici.

Il Centro opera nel territorio dell’Usl 4 Venetoorientale dal 2008 ed è in rete nel numero telefonico di emergenza 1522, con un servizio di emergenza 24 ore su 24 con numero dedicato alle forze dell’ordine, i pronto soccorso degli ospedali di Jesolo, San Donà e Portogruaro.