Inps, boom indennità di disoccupazione nel Veneziano: «Contratti stagionali a livelli pre Covid»

Nel 2022 ci sono state 6 mila richieste di indennità mensile di disoccupazione in più, nel Veneziano, rispetto all’anno precedente: 41 mila contro le 34 mila del 2021. Un dato che, a caldo, potrebbe preoccupare e che potrebbe indicare un tasso di occupazione in calo. E invece, al contrario, gli occupati aumentano nell’ultimo anno.

Com’è possibile? Semplice: con la fine della pandemia, la provincia di Venezia è tornata a macinare contratti stagionali, trainata dal settore turistico che dopo tre anni di incertezze è ripartito a gonfie vele. «La stagionalità nel Veneziano è ripresa ai livelli precedenti alla pandemia».

A spiegarlo è Vincenzo Petrosino, direttore provinciale Inps Venezia, che il 15 novembre nella sede in Rio Novo ha illustrato il rendiconto sociale Inps 2022. Dietro ai numeri forniti durante l’incontro, e davanti ad autorità come il Prefetto Michele Di Bari e l’assessore Simone Venturini, si nascondono in realtà le dinamiche economiche della provincia di Venezia, le sue caratteristiche principali e le sue fragilità.

Il bilancio del 2022

Innanzitutto, come detto, il tasso di occupazione passa da 55,2% del 2021 al 59,5%. Una crescita degna di nota interessa l’occupazione femminile, in crescita anch’essa: nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni passa dal 15,4% al 29,2%; nella fascia 35-49 dal 69,4% al 78,2%; tra i 50-74 anni dal 37,4% al 42,8%. Diretta conseguenza di questi dati, il tasso di disoccupazione è invece in decrescita e dal 6% del 2021 tocca il 4,2% nel 2022.

Un «andamento altalenante», come definito dal direttore provinciale dell’Inps, riguarda invece il numero di imprese del settore privato: cresce il numero medio di posizioni lavorative (252.105) mentre sostanzialmente uguale è il numero delle imprese (25.480 nel 2022 contro le 24.975 del 2021). In crescita anche le entrate contributive che in un anno hanno raggiunto i 2,8 milioni di euro contro i 2,5 milioni del 2021 nella sola provincia di Venezia. «Nonostante la carenza di personale, l’incremento è legato alla vigilanza e al recupero dei crediti, oltre che ai sistemi informatici avanzati», aggiunge il direttore Petrosino.

Quanto alle pensioni, 235 mila quelle erogate mensilmente; 685 l’importo medio delle pensioni erogate alle donne, 1.300 agli uomini. Nel 2022 sono state invece 4. 470 le domande di reddito di cittadinanza accolte dagli uffici Inps in provincia, a fronte di oltre 8 mila domande presentate: «A dimostrazione del grande lavoro di filtraggio realizzato. Il numero di domande durante la pandemia è cresciuto molto, sintomo di uno strumento utile, ora si è assestato ai livelli precedenti».

Altro motivo di orgoglio per gli uffici provinciali è la riduzione del numero di contenziosi pendenti, a fronte di un solo avvocato in servizio. E proprio il tema del personale è quello che maggiormente preoccupata il direttore provinciale: «Nel 2018 per gli uffici della provincia c’erano 303 funzionari», conclude Petrosino, «il 31 dicembre del 2022 erano 213. Oggi siamo a 260 ma le prospettive non sono rosee. A fine anno ne perderemo altri 17 fra trasferimenti e pensionamenti. A fine 2024 saremo 230, organico inferiore a quello di due anni fa. La stagione dei concorsi è ripartita ma i tempi sono lunghi: ne serve uno all’anno»