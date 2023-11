Brusca frenata dell’autobus, pensionato di Spinea cade e si frattura una scapola. Il conducente Actv: se vuole guidi lei

Una guida spericolata alla guida di un autobus dell’Actv, un settantenne che cade e si frattura una scapola e l’autista che, anzichè scusarsi, ribatte: «Se vuole guidi lei».

Il ferito si è rivolto all’Adico, associazione difesa consumatori, per chiedere un risarcimento e manifestare le proprie rimostranze anche di fronte all’atteggiamento tutt’altro che desolato del conducente.

E’ successo l’11 novembre a Spinea, a bordo dell’autobus di linea 7E. «Da quando si è mosso per i passeggeri non c’è stata pace» la denuncia del malcapitato «Velocità sostenuta, curve ardite, frenate improvvise. Un vero e proprio incubo» al termine del quale G.C., 70enne pensionato di Spinea, ha riportato una frattura scomposta alla scapola.

Vista la condotta di guida il pensionato aveva deciso di legare fra loro i due trolley che portava con sé, utilizzando il guinzaglio del proprio cane. Giunto a Spinea l’uomo e la moglie si erano diretti all’uscita in attesa di scendere. Ma a pochi metri dalla fermata, il conducente del 7E compie una frenata repentina, facendo rovinare a terra il pensionato, sebbene questi sia ben aggrappato al corrimano.

«La drammatica vicenda non scalfisce minimamente l’animo del conducente che rimane fermo nel proprio gabbiotto» racconta il pensionato «Anzi la sua risposta è stata: se vuole guidi lei». All’ospedale di Dolo gli viene riscontrata la frattura scomposta della scapola sinistra, con 25 giorni di tutore e la programmazione di vari controlli.

«Purtroppo non è la prima volta che segnaliamo i comportamenti poco ortodossi di alcuni conducenti Actv» ricorda il presidente dell’associazione, Carlo Garofolini «C’è chi non si ferma ai passaggi pedonali, chi compie curve a tutta velocità, chi frena senza alcuna attenzione per le persone a bordo. Non vogliamo certo mettere sotto accusa un’intera categoria, ma riceviamo molte segnalazioni in merito. Nel caso specifico, il pensionato si è esacerbato per la totale assenza di empatia da parte del conducente che non ha mostrato alcun rammarico per l’accaduto. Anzi. Noi interveniamo con l’ufficio legale per chiedere un risarcimento, augurandoci che l’azienda presenti le proprie scuse a un utente che oltre al danno, la frattura, ha subito la beffa del totale disinteresse da parte dell’autore dell’improvvida frenata».