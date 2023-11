Venezia, addio ad Attilio Codognato. Era il gentiluomo dei gioielli

Lo stile impeccabile, nel vestire, nel ricevere e nello scegliere, anche controcorrente, prima degli altri, seguendo un istinto che, a spanne, non deve averlo mai tradito. Portò le spille con i moretti nel mondo, addomesticò i serpenti d’oro e diamanti ai polsi delle signore, inventò il “memento mori”, gli anelli e orecchini a forma di teschio, raccolse nel suo palazzo sul Canal Grande opere da museo; e dunque con Attilio Codognato, scomparso lunedì sera a 85 anni, se ve anche un pezzo della Venezia più colta, internazionale, quella che varcava la porta della sua gioielleria dietro Piazza San Marco ed entrava in un mondo a parte.

Attilio Codognato

Collezionista d’arte moderna e contemporanea, amico di Andy Warhol, Elisabeth Taylor, Diana Vreeland, Attilio Codognato aveva lavorato fino all’ultimo, compreso il trasferimento della gioielleria, qualche mese fa, dall’Ascensione a calle Vallaresso. Nuovo spazio, stesso stile, a due metri dall’amico Arrigo Cipriani; i velluti rossi, i mobili in legno dorato, due vetrine abbaglianti di oggetti antichi, argenti, scatole preziose, gioielli in stile neogotico.

Nulla, dei 150 anni di storia di Casa Codognato, era andato perduto con il cambio di numero civico, poiché tutto era saldato nelle origini del marchio.

La gioielleria fu aperta nel 1866 da Simeone Codognato e, per un destino felice, rimase sempre nella mani della stessa famiglia. Con la seconda generazione si accese l’interesse per i gioielli ritrovati negli scavi archeologici contemporanei in Etruria che portò a una nuova, per alcuni versi straordinaria, rivoluzionaria arte orafa.

I clienti che entrano in gioielleria sono Serge Diaghilev, Auguste Renoir, Jean Cocteau; le creazioni Codognato richieste da divi di Hollywood e teste coronate.

Dopo un periodo trascorso a New York, Attilio Codognato ritorna a Venezia e sebbene fuori tutto cambi, e non in meglio, verso la boutique dall’insegna nera e oro il tempo ha avuto molti riguardi. Il moretto, sceso dai quadri del Rinascimento veneziano, e il teschio del “memento mori” continuano ad affascinare chi se li può permettere e chi si accontenta di ammirarli dalle vetrine.

Ad affiancare Attilio Codognato, il figlio Mario, già curatore al Madre di Napoli e ora direttore del Berggruen Arts & Culture e della Anish Kapoor Foundation di Venezia. Non ci saranno funerali, bensì, una commemorazione nelle prossime settimane, come deciso dai figli Mario e Cristina