Lido, nuova facoltà di Medicina al San Camillo

L’università di Medicina sbarca al Lido grazie a una collaborazione tra ospedale San Camillo e ateneo privato Unicamillus.

Ieri è stata annunciata l’apertura al San Camillo della nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università privata internazionale Unicamillus, nata a Roma nel 2017.

L’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere sceintifico) San Camillo si è detto onorato del risultato ottenuto dopo mesi e mesi di lavoro «con l’obiettivo duplice di valorizzare le competenze e la sinergia con i professionisti e i ricercatori della nostra struttura, riconosciuta eccellenza internazionale nella neuro riabilitazione, e di offrire una soluzione concreta a un territorio, quello Veneto e veneziano, in particolare crisi per la carenza di medici e personale sanitario».

Unicamillus è stato così riconosciuto dallo Stato come università privata dove sono stati accreditati tre corsi, incluso quello di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua italiana, con sede da ieri decentrata a Venezia (decreto 1498 del 9 novembre 2023).

«Un dialogo tra ricerca e cura», spiega l’amministratore delegato Mario Bassano, «già avviato dal 2019 nell’ospedale lidense che ora può estendersi anche sul fronte della formazione, creando così una stretta sinergia che può solo portare benefici alla cittadinanza. Sinergia che si allargherà anche alla terraferma, coinvolgendo l’ospedale Villa Salus, anch’esso gestito dalla Congregazione delle Suore mantellate Serve di Maria di Pistoia». Il San Camillo del Lido, in località Alberoni, diventerà quindi anche la sede per molti studenti che potrebbero anche decidere di trasferirsi nell’isola contribuendo così al rilancio della residenzialità e delle attività economiche.

In una nota diffusa dal San Camillo, viene infatti anche sottolineato l’impatto potenzialmente positivo che questa decisione potrebbe avere nel territorio. «È un’occasione preziosa per tutto il Lido di Venezia di attirare una presenza giovanile nell’isola stabile che va a sommarsi al turismo balneare e legato agli eventi come la Mostra internazionale d’arte cinematografica, con importanti ricadute su tutto l’indotto economico dell’isola e non solo» ha detto la direzione.