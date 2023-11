Venezia, chiuso per 15 giorni il “Cannabis store”. Trovate sostanze parificate alla droga

Chiuso dalla Questura il “Cannabis store Amsterdam” di Venezia, la rivendita al centro di molte polemiche e controlli, perché sospettato di aver venduto “sostanze” di un tipo vietato in Italia perché parificato alla droga.

Tutto è cominciato il 31 ottobre quando un ragazzo canadese si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale civile. Ha raccontato di essere stato male dopo aver assunto una sostanza, presumibilmente cannabis, contenuta in una boccetta che ha detto di aver acquistato presso il negozio “Cannabis Store Amsterdam”, uno dei più noti della provincia, che si trova a Cannaregio, vicino al ponte de l’Anconeta.

Come accertato anche dai successivi esami di laboratorio eseguiti dall’Usl 3 la sostanza presentata dal ragazzo canadese era del tipo vietato dalla legge italiana in materia di sostanze stupefacenti, in quanto contenente il principio attivo dell’Esaidrocannabinolo (HHC) del quale è vietata la vendita.

II controlli della polizia nello “store” hanno permesso di trovare all’interno del negozio una grande quantità di materiale del tipo HHC sotto varie forme: flaconcini, sigarette elettroniche con inclusa ricarica contenente HHC, un gran quantità di “lecca-lecca” (chupa-chups). Tutto sequestrato.

Al termine degli accertamenti il responsabile del negozio, l’amministratore delegato e due dipendenti sono stati denunciati per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti

Si è inoltre appurato che già il 2 ottobre scorso nello stesso negozio la Guardia di Finanza aveva sequestrato un ingente quantitativo di prodotti in vendita, tutti inseriti nella tabella delle sostanze stupefacenti vietate, denunciando l’amministratore dello “store”.

Di qui la decisione del questore di chiudere l’attività per 15 giorni, mentre le indagini della Procura della repubblica andranno avanti.