Nuova bretella, Salvini arriva a Tessera per la posa della prima pietra dei lavori

Il ministro Matteo Salvini è atteso l’11 dicembre a Venezia per la posa della prima pietra della nuova bretella ferroviaria di collegamento con l’aeroporto di Venezia. L’intervento punta alla realizzazione di una connessione intermodale tra lo scalo Marco Polo e la rete ferroviaria nazionale.

Nello specifico, l’intervento consiste in un nuovo pezzo di linea di circa 8 km che si innesta sulla storica tratta Venezia – Trieste e nella realizzazione di una nuova stazione interrata “Venezia– Aeroporto”.

Il collegamento potrà essere utilizzato sia da treni a lunga percorrenza sia da treni regionali.

Si parla di un investimento di 644 milioni di euro, lievitati nel tempo; 100 km/h la velocità massima. Il luogo prescelto è l’area aeroportuale dove è partito il mega cantiere. La precedente inaugurazione dell’avvio dei lavori, prevista in settembre, era stata rimandata per impegni istituzionali.

Un progetto, quello della bretella ferroviaria, osteggiato da diversi comitati e da una fetta di abitanti, che hanno definito il cosiddetto “cappio” un’opera che distruggerà completamente una delle ultime aree vergini del comune di Venezia, tra queste lo splendido borgo di via Litomarino e l’asta del fiume Dese, dove saranno demolite diverse abitazioni storiche che risalivano alla fine dell’Ottocento.

Gli espropri sono stati già chiusi, le cifre stabilite, e gli abitanti si preparano a fare i bagagli in vista dei cantieri, che dovrebbero a breve entrare nel vivo anche nell’area di Dese, appunto.

L’opera, ricordiamo, è appannaggio del Gruppo Rizzani De Eccher, che si è aggiudicato l’appalto a novembre 2022, assieme alla controllata Sacaim e a Manelli. L’ultimo via libera al collegamento ferroviario è arrivato nei mesi scorsi, quando i giudici amministrativi d’appello avevano respinto in via definitiva il ricorso presentato da Italia Nostra contro l’intervento.

Il nuovo raccordo ferroviario – che ha come scadenza per il taglio del nastro il 2025, in tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 – si è visto dunque sgomberare la via. Tar Veneto e Consiglio di Stato avevano già respinto – in nome di un’opera approvata dallo Stato come «strategica» – i ricorsi di privati e aziende le cui proprietà vengono coinvolte dal passaggio dei binari.

Alla fine era arrivato il rigetto anche delle obiezioni sollevate da Italia Nostra, che rilevava come il “cappio” si snodi lungo la laguna di Venezia, bene patrimonio universale Unesco, sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali.

Il Consiglio di stato aveva approvato la decisione del Consiglio dei ministri, in relazione agli impegni assunti con l’Europa per ottenere 160 milioni di finanziamento del Pnrr in vista della scadenza olimpica, facendo proprie le parole della delibera del Cipess:

«In merito alla comparazione degli interessi coinvolti, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e dall’altro nella realizzazione di una struttura di carattere strategico, si ritiene prevalente quest’ultimo interesse».

La scadenza delle Olimpiadi invernali stringe. Pertanto le ditte al lavoro, dovranno lavorare giorno e notte per rispettare le scadenze: per non perdere i fondi Pnrr, non ci possono essere inghippi di sorta, stop e impasse che allunghino i tempi.

Disagi in vista per gli abitanti per via delle necessarie deviazioni che saranno realizzate quando i lavori entreranno nel vivo.