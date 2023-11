Jesolo: tenta il colpo in hotel, ma viene visto e preso dalla Polizia locale

Aveva preso di mira un albergo nella zona di piazza Mazzini, un 40enne jesolano è stato fermato e denunciato dalla Polizia locale. Un furto sventato in uno degli hotel chiusi dopo la stagione estiva nel cuore del lido.

Gli agenti erano stati avvertiti da alcuni residenti che si erano accorti della persona sospetta nei pressi della struttura ricettiva chiusa.

E hanno avvertito il proprietario. Hanno informato il comando che è intervenuto con gli agenti a disposizione.

L’intervento intorno alle 21 di lunedì, in seguito alla telefonata del gestore della struttura situata nei pressi di piazza Mazzini il quale, a sua volta, era stato avvisato da un vicino che abita poco distante.

L’imprenditore ha informato il comando della presenza di un uomo che stava già tentando di forzare le porte e le finestre dell’edificio. Gli agenti, giunti sul posto in brevissimo tempo, hanno visto la persona vestita con abiti scuri e con cappuccio calato sulla testa.

Si era arrampicato su un montante metallico adiacente al muro perimetrale.

All’ordine di fermarsi, l’uomo è sceso dalla struttura ricettiva per cercare di fuggire, ma è stato raggiunto. Quando lo hanno fermato ha tentato ancora disperatamente di divincolarsi stringendo in mano una barra metallica. Per evitare che qualcuno potesse ferirsi, gli operatori della municipale hanno allora provveduto a immobilizzarlo e ammanettarlo.

A quel punto lo hanno condotto in sicurezza al comando della polizia locale dove è stato subito identificato.

L’uomo è un 40enne italiano residente nella zona ed è ora indagato dalla Procura di Venezia per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi la polizia locale ha anche partecipato a un’operazione congiunta con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza per il controllo di hotel e appartamenti occupati da senzatetto e in particolare spacciatori.

Hanno individuato quattro extracomunitari, mentre uno è fuggito. Sono tutti balordi e spacciatori, tra cui il “rapper” noto per aver partecipato a un violento regolamento di conti in via Verdi e anche per la sua attività di spaccio tra Padova, Mestre e Jesolo. Per lui è scattato un foglio di via firmato dal questore anche in forza dei precedenti accertati dal commissariato. I controlli proseguiranno in appartamenti e hotel dismessi, dove spesso si annidano i senza fissa dimora, e li trasformano in centrali per lo spaccio.