Barchino contro briccola a Venezia, 65enne finisce in acqua: «Canale non illuminato»

Ancora una volta la scarsa illuminazione dei canali finisce tra le (possibili) cause dell’ennesimo incidente in laguna. L’episodio risale a lunedì sera, intorno alle 17.30. Coinvolto un uomo di 65 anni, sbalzato dal suo barchino dopo aver impattato con una briccola nel canale Vittorio Emanuele III.

Finito in acqua, l’uomo è stato soccorso dal comandante di un gran turismo, Andrea Docupil. Dal racconto della dinamica si capisce il rischio corso dall’uomo, miracolato per non aver riportato gravi ferite in seguito all’incidente. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio, l’uomo stava navigando vicino alle briccole proprio per avere contezza del canale, scarsamente illuminato e quindi poco visibile nella sua interezza. Dopo essersi spostato all’interno del canale, il barchino si sarebbe avvicinato ad un tratto di secca. A quel punto lo scafo ha urtato contro una briccola. In seguito all’impatto, l’uomo è stato scaraventato in acqua.

Ed è qui che entra in scena l’intervento del comandante del granturismo che, in lontananza, si accorge di alcune luci che continuavano a girare in tondo. «A quel punto», spiega il comandante, «ci siamo avvicinati e abbiamo visto che si trattava di un barchino ancora in moto oltre le briccole, lato dritto del canale in direzione Marghera, senza nessuno al comando».

Riccardo Docupil

A quel punto, Docupil punta il faro di prua verso il barchino, accorgendosi solo a quel punto dell’uomo in mare, con il barchino senza controllo che continuava a sfiorarlo. «Mi sono avvicinato per soccorrerlo e la persona tentava di evitare che il barchino gli passasse sopra. A quel punto ho deciso di speronare il barchino deviando la sua corsa». È grazie a questo intervento, costato uno squarcio di 30 centimetri nello scafo del granturismo, che la traiettoria del barchino prende un’altra direzione. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente arriva anche una piccola imbarcazione di Actv.

«In quel momento», aggiunge il comandante del granturismo, «ho notato con la bassa marea che erano presenti tre punte di palo affioranti circa 5 centimetri dal pelo dell’acqua proprio in corrispondenza del punto in cui mancava un gruppo di briccole del canale». Passano pochi istanti e l’uomo viene recuperato dall’equipaggio di Actv, arrivato dal Tronchetto a bordo di una piccola imbarcazione. Sul posto, nel frattempo, arrivano i mezzi della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco per i rilievi del caso. Ancora una volta, però, a destare preoccupazione è la sicurezza dei canali cittadini, spesso scarsamente illuminati e delimitati da briccole malandate.