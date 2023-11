Radicchio tardivo di Chioggia, l’incognita del clima sui costi di produzione

La campagna autunnale del radicchio (fine agosto, settembre, ottobre) parte con un +6,15% di conferimenti al mercato sul 2022, ma rimangono sul tavolo le incognite legate ai cambiamenti climatici, ai rincari nei costi di produzione e alla contrazione dei consumi.

«I cambiamenti climatici», spiega Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico di Chioggia Ortomercato, «stanno sicuramente influenzando le rese produttive, ma le perdite andrebbero rapportate sullo storico e sugli standard delle quantità/ettaro tenute come riferimento, utili anche per la definizione del costo di produzione sostenuto per produrre un chilogrammo di radicchio. Il riferimento va fatto almeno partendo dal 2019, anno in cui non ci sono stati particolari fenomeni atmosferici negativi. La quantità di radicchio tondo conferita al mercato si attestava sui 87.818 quintali passando negli anni successivi a 56.214 nel 2020, 56.818 nel 2021 e 53.548 nel 2022, anni produttivi che hanno pagato il lockdown imposto dalla pandemia (2020 e in parte il 2021) e situazioni climatiche avverse (dal 2021 con gelate primaverili tardive, siccità e cuneo salino)».

Boscolo Palo torna a parlare della crisi generale dell’ortofrutta e anche del calo, dal 2019 al 2022, della superficie coltivata: un -38% a livello nazionale che si ferma a -34% a livello regionale.

«Soffermandoci sulla produzione di radicchio tondo», spiega l’amministratore unico, «il calo nella coltivazione tocca un -24% nella provincia di Venezia, un -42% in quella di Padova, un -72% in quella di Rovigo. Con queste premesse il progetto “Osservatorio del sistema regionale dei radicchi e strategie di sviluppo”, approvato a maggio scorso dalla Regione, dovrà prevedere una specifica analisi territoriale con una capillare raccolta dei dati per tipologia di radicchio (Treviso precoce e tardivo, Castelfranco, Chioggia, Verona e altri) per capire quanta incidenza hanno i nefasti e sempre più frequenti fenomeni atmosferici in un particolare territorio, anche nella formazione supplementare del costo di produzione su cui incidono anche i costi lievitati di materie prime, concimi, fitofarmaci e i costi energetici».