Urologie dell’Usl 3 di Venezia, balzo dell’attività: ricoveri e interventi in crescita

In Veneto il tumore della prostata è il più frequente negli uomini. Nel periodo 2016-2018 ha costituito il 21.8% di tutte le neoplasie, con un’incidenza osservata di circa 153 casi ogni 100.000 uomini ’anno. Si stima che nel 2021 in tutta la Regione si siano verificati circa 3.881 nuovi casi – poco meno della metà (46%) riguardanti uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni –. Nel territorio dell’Usl 3 Serenissima, con questo tasso di incidenza, ci si aspetta un numero di nuovi casi l'anno pari a 457. Il numero di ricoveri per interventi sulla prostata dell'Usl 3 è tra gennaio e ottobre 2022 è di 118, tra gennaio e ottobre 2023 è pari 206 (+75%). Un dato che è anche densa cifra del lavoro delle Urologie dell'Usl 3, che vedono salire il consenso, tanto che un paziente su dieci viene da altri territori.

Attività in crescita

L’azienda sanitaria, a un anno dalla nomina dei tre primari, ha fatto il punto dell’attività dopo la pandemia. Quattro sono le équipe di Urologia operanti negli Ospedali di Mestre, Venezia, Dolo e Chioggia. Spiega il direttore generale, Edgardo Contato: «Un anno fa abbiamo nominato tre nuovi primari; i report certificano la crescita delle quattro équipe, che insieme fanno registrare +15,5% negli interventi, +58% nella robotica».

E ancora: «I dati ci riempiono di orgoglio: dimostrano come l'intervento di questa direzione, che nominando nuovi primari ha restituito una guida a tre delle équipe su quattro, ha davvero rilanciato il lavoro in questo ambito clinico. Dopo un anno dalla nomina dei primari Claudio Valotto a Mestre, Tommaso Prayer a Venezia e Agostino Meneghini a Dolo, e grazie alla continuità garantita dal primario Antonio Longo a Chioggia, possiamo oggi tracciare un quadro sicuramente lusinghiero: i rapporti del nostro controllo di gestione dicono di un'attività sempre in crescita e già superiore rispetto a quella messa in campo nel periodo pre-Covid, e certificano come la rete urologica aziendale sia diventata fortemente attrattiva».

La performance di Venezia

Il confronto tra l'attività gennaio-ottobre di quest'anno rispetto a quella dello stesso periodo dello scorso anno - parlano di un aumento del 20%, con un picco del +38,1% nell'Ospedale Civile di Venezia. Sono stati 2463 gli interventi delle quattro équipe, con un aumento di attività operatoria del 15,5% rispetto allo scorso anno. Ancor più eclatante l'aumento dell'attività chirurgica realizzata con il robot operatorio, che infatti è cresciuta del 58%. Aumentano anche le prestazioni di specialistica ambulatoriali, che nel corso del 2023 sono già state 18.918 in aumento (+3,3%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con risultati significativi nell'ambito delle prime visite urologiche (+12,1%) e delle visite di controllo (+6,7%).

Un paziente su 10 viene da fuori Usl

«La competenza, l'efficienza e la credibilità della rete della nostra Urologia» ha commentato il Direttore Sanitario, Giovanni Carretta «ha interrotto il flusso di utenti della nostra azienda che si rivolgevano ad altri ospedali; al contrario, ci ha portato ad essere punto di riferimento anche per i pazienti di altri territori. Tutte le quattro Urologie hanno dati positivi quanto all'attrazione, che mediamente si attesta sul 12,4% riguardo ai ricoveri: significa che più di un paziente su dieci viene da fuori Usl3. Le singole équipe operano come una rete di squadre, di persone e di competenze».

Appello alla prevenzione

Forte l’appello dei primari a prevenire il tumore alla prostata. «Solo il 20 per cento degli uomini fa prevenzione, un numero basso, soprattutto rispetto alle donne. Non basta misurare i livelli di Psa, l’enzima proteico è una sentinella ma non dice tutto. Bisogna abbinarli a una visita con uno specialista».

I reparti di Urologia di Mestre, di Venezia e di Dolo hanno conseguito una menzione speciale della Fondazione Onda per le migliori pratiche nel trattamento del tumore prostatico e delle complicanze funzionali post-trattamento; ancor più prestigioso il "Bollino Azzurro" ricevuto dall'Urologia di Venezia per la gestione della neoplasia prostatica.