Salva un’ottantenne che stava annegando. Il cuore d’oro di Denis, una vita per strada

«Se non fosse stato per Denis, mia madre sarebbe morta: ringraziamo tutti quelli che si sono prodigati, il giovane che si è fermato con la barca per aiutarci a trasportarla in ospedale, i medici del Civile che la stanno curando, i vigili che ci hanno scortato. Ma senza di lui, mia madre non sarebbe più qui con me: sarebbe annegata».

La signora Barbara racconta da una stanza della Terapia intensiva coronarica dell’ospedale civile, dove riposa la madre Anna, 80 anni: dopo lo spavento iniziale, si sta riprendendo. «Sì, sta bene, la trattengono solo per un ulteriore controllo», dice la figlia.

A salvare la donna da una pericolosissima caduta nell’acqua fredda del bacino di San Marco è stato Denis Ballarin, 57 anni, portabagagli con base al Molo di San Marco, davanti al Caffè Todaro: è qui che sabato pomeriggio, verso le 15, ha sentito le grida arrivare dallo stazio dei taxi.

Ha visto una donna annaspare in acqua e si è dato da fare in ogni modo: «Cercavo di afferrarla, ma pesava tantissimo. Aveva tutti gli abiti inzuppati che pesavano molto e la tenevano giù. Si sbracciava, ma l’acqua era fredda. Il taxi era troppo alto per riuscire a caricarla.

Dopo un po’è passato un barchino e gli ho fatto cenno di avvicinarsi: con il bordo più basso, sono finalmente riuscito a tirarla fuori dall’acqua. Aveva tutte le labbra blu, è rimasta in acqua venti minuti. .. l’abbiamo coperta e con il ragazzo l’abbiamo portata in ospedale con il barchino: è finita bene, un bel regalo nel giorno di San Martino».

Come sia potuto accadere lo racconta la signora Barbara: «Siamo di Marostica, ma amiamo Venezia: nel nostro ristorante vengono a mangiare spesso i gondolieri, conosciamo la città. Così per festeggiare il compleanno degli 80 anni di mia madre, con mia figlia le abbiamo organizzato una visita a sorpresa a Venezia, invitando anche tre sue amiche».

«Abbiamo fatto un giro per la città “segreta” accompagnate dalla guida turistica Luigina Romor, abbiamo fatto delle spese al Fontego, mangiato in una bella trattoria: una giornata bellissima, mia madre e le sue amiche erano molto contente», racconta ancora la donna, «alle 15 avevo prenotato un taxi per tornare verso casa.

Ma quando la barca si è avvicinata, per colpa del moto ondoso, ha sbattuto sul molo: mia madre ha perso l’equilibrio, si è aggrappata alla borsa di Luigina, ma è caduta in acqua. Lei non sa nemmeno nuotare, non so come abbia fatto a non sia finire sotto: di sicuro, se è viva e sta bene, è grazie al pronto intervento del signor Denis.

In quella tensione, ha coordinato tutto, gli aiuti, poi è riuscito a tirarla fuori dall’acqua. Mentre l’accompagnavano in ospedale, sono arrivati i vigili e il Suem che ci hanno “scortato” al Civile. Tutti gentilissimi e professionali».

Anche Ballarin, da parte sua, è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso, per la forte agitazione e qualche abrasione.

«Ora voglio scrivere una lettera al sindaco Brugnaro», conclude la donna, «per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, i medici, ma anche per chiedergli che la città si prenda a cuore il signor Denis».

Già, perché la storia personale di Denis Ballarin è di quelle che non ti aspetti di incrociare tra i turisti che affollano piazza San Marco e in una città benestante come Venezia. Un uomo con un’emergenza impellente: avere una casa.

«Adesso posso dire di vivere per strada», racconta lui, con una certa ritrosia, «dormo dove trovo, ma nessuno mi può ospitare: ancora per un paio di giorni starò in un albergo a Mestre, dove pago 50 euro al giorno, ma adesso i soldi sono finiti.

La situazione è precipitata con il Covid: mi sono ammalato, poi l’anno scorso ho avuto un brutto incidente stradale. Stavo venendo da Dolo in moto, per lavorare qui a San Marco: sono rimasto in coma due settimane, mi sono rotto 11 costole, con la perforazione di un polmone e del fegato. Ne sono uscito, ma a quel punto non avevo più soldi né una casa.

Ho il 76 per cento di invalidità. Ho fatto domanda per il bando per una casa pubblica, ma sono arrivato 400mo. Non so come sia possibile. Ho bussato a decine d i ristoranti e gli alberghi in città, ma sembra che non ci sia un lavoro per una persona della mia età».

«Il suo intervento è stato provvidenziale», lo ringrazia ancora la signora Barbara a nome della madre e di tutta la famiglia, «spero proprio che questa città così accogliente e generosa possa dargli l’aiuto del quale ha bisogno. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ma spero che il sindaco Brugnaro e il Comune possano aiutare questa persona così altruista e generosa».