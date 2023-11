Allarme baby gang a Mirano e nella Riviera del Brenta: più di 40 gruppi osservati speciali

Sono oltre 40 i gruppi di giovani minorenni o appena maggiorenni che creano problemi nel territorio dei Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese con azioni vandaliche, di bullismo o facendo uso di sostanze stupefacenti o risse e furti. A spiegare la situazione è il presidente della Conferenza dei sindaci dell’Usl 3 Andrea Martellato ex sindaco di Fiesso d’Artico. «Gli anni della pandemia», sottolinea Martellato, «sono stati anni durissimi per le giovani generazioni. Per gli adolescenti. I casi di aggressività da parte dei ragazzi sono aumentati. Ora per far fronte ad una situazione che in alcuni centri si è fatta più tesa con episodi che sono saliti anche alle cronache, si è deciso di potenziare gli investimenti sul territorio in termini di soldi e di progetti».

Martellato va nel dettaglio. «Ad esempio», sottolinea, «per l’area del Miranese sono già presenti una quindicina di operatori di strada e a bilancio è previsto un investimento complessivo per queste figure di 70 mila euro. I Comuni della Riviera del Brenta invece hanno puntato su progetti specifici legati al disagio giovanile. Progetti che hanno come denominatore comune la riduzione del disagio giovanile e famigliare grazie al capillare intervento degli uffici dei servizi sociali».

In veste di coordinatore dei sindaci dell’Usl 3, Martellato precisa come mediamente si registrino e segnalino azioni che creano problemi sul territorio da parte mediamente di due gruppi per Comune. Comuni come Dolo e Mirano le azioni di questi gruppi sono anche favorite dal fatto che nei fine settimana c’è un’area della movida che attrae ragazzi da tutto il comprensorio e spesso qualcuno alza il gomito e scoppiano risse e schiamazzi nelle ore notturne.

L’età di queste mini gang, poi, nel territorio si sta abbassando sempre più. Se l’età media fino ad una decina di anni fa era di 15-16 anni a gruppo ora questi hanno anche 13-14 anni, e in qualche caso anche meno. «Una grande azione la possono fare per prevenire questi fenomeni», conclude Martellato, «le famiglie. Per questo i comuni hanno anche incentivato corsi per aiutare i genitori a una corretta genitorialità»