Chiusa storica trattoria di Marghera: gli ex clienti la comprano e riaprono

Il ristorante, da tanti anni loro punto di riferimento, ha chiuso i battenti. E così un gruppo di dieci professionisti, tutti ex clienti, si mettono assieme e lo riaprono. Succede a Marghera dove la chiusura della trattoria cicchetteria “Castagno Matto” di via Tommaseo 22 è durata poco. Il locale è stato chiuso lo scorso agosto ma il 23 ottobre ha riaperto con la nuova gestione, ci racconta il direttore Roberto Taroni, consulente di aziende estere.

La trattoria rischiava di sparire dopo la morte del vecchio gestore, il signor Gianni Pesce, e il mancato passaggio generazionale. L’8 agosto scorso si sono spente le luci. In 35 anni di storia la locanda del signor Gianni Pesce si era creata attorno una affezionata clientela. A pranzo gli operai, a cena i professionisti. Tutti attratti da una cucina per amanti del mare e del pescato. Qui i pescatori locali portavano direttamente prodotti freschi da cucinare e offrire in sala. Tutta questa storia di incontri, cibi e ospitalità non andava persa, si sono detti i dieci tra professionisti ed imprenditori, tutti clienti affezionati del locale, che hanno deciso di investire nella storia del “Castagno matto”.

Del gruppo, due si occupano direttamente del locale, gli altri sono finanziatori. Tra loro ci sono un commercialista, un avvocato, esperti di sicurezza, esperti del soccorso, ex ristoratori e l’ingegnere Giuseppe Incarnato, ceo di un fondo di investimento, con la collaborazione del Centro Consorzi di Belluno per i servizi alle imprese.

Hanno ristrutturato il locale rendendolo più attrattivo. Lo storico menù si arricchisce di carne di alta qualità e offerte per l’aperitivo. I bagni sono stati completamente rifatti. Per le imprese e gli operai è stato riproposto il classico menù a prezzo fisso con la presenza quotidiana del pesce sia nel primo che nel secondo piatto.

Taroni racconta. «Ci siamo venuti tantissime volte da clienti in questo locale a mangiare da soli o con clienti e amici, perché Gianni ci offriva un prezzo accessibile e prodotti di alto livello e tanti cicchetti. Morti lui e poi la moglie, il locale è passato al figlio che si è affidato per la gestione ad un ragazzo albanese, una persona di valore, davvero squisito, che però ha lasciato dopo aver tentato invano di entrare in società nel locale. L’8 agosto, scoperto che il locale era chiuso, ho parlato con il figlio e messo assieme tutti i soci per acquisirlo e ci siamo messi al lavoro per riaprirlo. Noi abbiamo tutti un lavoro e delle aziende. L’utile non è il nostro primo obiettivo in questa avventura, puntiamo su qualità e innovazione. Due serate le dedichiamo a cene a tema. Il venerdì offriamo un menù di pesce a 35 euro compreso il bere. Scelta che ci dà ragione. Abbiamo anche inserito dei piatti di carne di alta qualità per chi non apprezza il pesce».

Nei lavori ognuno ha messo del proprio. «Abbiamo messo assieme le varie competenze. Io in pausa lavoro faccio le spese; un altro si è occupato della ridipintura. Altri seguono la contabilità», dice Taroni. «Perché lo facciamo? Per il rispetto della tradizione. Avremmo fatto prima a comperare un locale avviato. Ma così è più bello». —