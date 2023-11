Prende a pugni la rivale in amore. Cameriera gelosa finisce nei guai

Ha armato la sua mano con un tirapugni, si è presentata nella pizzeria dove lavora il compagno, ha afferrato per i capelli la giovane cameriera che sospettava avesse qualche interesse per il suo fidanzato e l’ha colpita più e più volte al volto, spaccandole le labbra, ferendole uno zigomo, per poi accanirsi su di lei a calci e pugni alle gambe e al costato.

Una 31enne è ora a processo per lesioni aggravate: la giovane cameriera di una pizzeria in lungomare, che ha brutalmente picchiato e insultato, ha avuto lesioni e un mese di prognosi.

I fatti risalgono al maggio del 2019, ma è di ieri l’udienza davanti al giudice Enrico Ciampaglia, che ha rinviato il processo - per sentire nuovi testi - al 24 maggio.

Ha raccontato la vittima nella sua denuncia: «Stavo per ultimare il mio servizio ai tavoli, quando poco prima dell’una di notte, venivo improvvisamente aggredita alle spalle da C.G., nuora del titolare del ristorante, la quale munita di un tirapugni in ferro, tenendomi con una mano per i capelli, mi colpiva ripetutamente con violenza impressionante il viso con pugni e calci al costato, alle gambe, alla testa, facendomi cadere a terra, continuando a colpirmi senza smettere di gridarmi contro insulti: “....ti ammazzo, cosa vuoi dal mio fidanzato, lascia stare il mio fidanzato”.

Non ricordo altro, se non che solo quando stavo cominciando a reagire contro di lei, riuscendo ad afferrarle i capelli, solo a quel punto sono intervenuti altri due colleghi, in suo aiuto, separandola da me per proteggerla».

Alla fine, racconta ancora la giovane, era stata accompagnata al Pronto soccorso di Chioggia da due altri colleghi, dove i medici le hanno ricucito il labbro e diagnosticato la frattura del naso e un trauma facciale.

Ad assistere alla parte finale dell’aggressione, anche un collega di un’altra pizzeria: «Quando sono arrivato ho visto Valeria in posizione raccolta su sé stessa, in maniera difensiva. Sanguinava dal naso in modo importante e con la mia compagna l’abbiamo accompagnata al Pronto soccorso».